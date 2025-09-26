USA : Un avion de United Express dépasse la piste à Roanoke-Blacksburg





Le vol United 4339 était en provenance de l'aéroport international de Dulles et arrivait peu avant 22 heures lorsque l'incident s'est produit.





L'appareil s'est immobilisé sur le Système d'Arrêt à Matériaux Techniques (EMAS), un lit de matériaux conçu spécifiquement pour ralentir un avion en cas de dépassement. L'EMAS avait été installé à cet aéroport en 2024 ; il s'agit de la première fois qu'il est utilisé.





L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a été informée de l'incident et mènera une enquête afin de déterminer les raisons pour lesquelles l'avion a quitté la piste.