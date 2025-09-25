Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : « La Voix du Tchad – Coupe CNPC », un concours musical au service de l’amitié sino-tchadienne


Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 25 Septembre 2025



Tchad : « La Voix du Tchad – Coupe CNPC », un concours musical au service de l’amitié sino-tchadienne
Le concours « La Voix du Tchad – Coupe CNPC » a réuni le 25 septembre 2025, de nombreux passionnés de musique autour du répertoire de la chanson chinoise. Cette initiative culturelle vise à renforcer les liens d’amitié et de coopération entre le Tchad et la Chine, tout en mettant en valeur les talents locaux.

Li Ang, représentant de l’Institut Confucius, a déclaré que « la musique dépasse le temps, l’espace et les nations ; elle constitue un lien spirituel entre les peuples de différents pays et régions ». L’Institut Confucius, en co-organisation avec CNPC Afrique, a lancé cette deuxième édition du concours dans l’objectif de promouvoir une meilleure compréhension de la Chine par le peuple tchadien et de consolider l’amitié sino-tchadienne.

Il a rappelé que l’Institut Confucius de l’Université de N’Djamena (UNDJ) a été créé conjointement avec l’Université des Trois Gorges de Chine. Établissement non gouvernemental et à but non lucratif, sa mission principale est d’aider les étudiants et autres Tchadiens de tous horizons à apprendre le chinois, à mieux connaître la Chine et à promouvoir les échanges culturels, ainsi que la coopération amicale entre les deux pays.

Aujourd’hui, l’Institut dispose de quatre salles multimédias, dont une salle informatique. Il accueille environ 150 étudiants en licence et 100 apprenants dans les programmes du week-end et de vacances. Plus de 500 participants suivent également des cours en ligne, proposés par l’Université des Trois Gorges, et plus de 40 bénéficient du programme « Chinois + Agriculture ». Chaque année, plus de 20 employés tchadiens d’entreprises chinoises y reçoivent une formation.

L’Institut abrite également un centre d’examen pour le HSK (test officiel de langue chinoise) et le YCT, destiné aux enfants et adolescents. En parallèle, l’Institut Confucius organise régulièrement des activités culturelles telles que la Journée internationale de la langue chinoise ou le concours mondial « Pont vers le chinois ».

Avec ses quatre points d’enseignement au Tchad, il collabore étroitement avec le ministère de l’Éducation nationale pour introduire la langue chinoise dans plusieurs écoles primaires et secondaires.

Concernant le concours « La Voix du Tchad – Coupe CNPC », il est structuré en trois étapes : éliminatoires, demi-finales et finale. Les participants viennent de tous horizons : employés de CNPC Africa et CNPCIC, étudiants de l’Institut Confucius, employés tchadiens d’autres entreprises chinoises, candidats recommandés par la Fédération des ressortissants chinois au Tchad, ainsi que des étudiants d’autres universités et lycées.

L’organisation a remercié l’ensemble des participants inscrits, et adressé ses félicitations aux vingt qualifiés pour la prochaine étape.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 24/09/2025

Tchad : le PNLP mobilise le public contre le paludisme lors d’une journée portes ouvertes

Tchad : le PNLP mobilise le public contre le paludisme lors d’une journée portes ouvertes

Tchad : un atelier de validation de l'étude diagnostic des organisations paysannes dans la zone du Projet Renfort Tchad : un atelier de validation de l'étude diagnostic des organisations paysannes dans la zone du Projet Renfort 24/09/2025

Populaires

Tchad : le PNLP mobilise le public contre le paludisme lors d’une journée portes ouvertes

24/09/2025

Avec des millions de vies d'enfants en jeu, Bill Gates déclare que l'humanité est à la croisée des chemins

25/09/2025

Maroc : 723 nouveaux autobus Yutong pour moderniser le transport urbain

24/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/09/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné

Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné

Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social 19/09/2025 - Ndafogo Salmanou Ludovic

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter