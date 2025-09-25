









TCHAD Tchad : « La Voix du Tchad – Coupe CNPC », un concours musical au service de l’amitié sino-tchadienne

Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 25 Septembre 2025





Le concours « La Voix du Tchad – Coupe CNPC » a réuni le 25 septembre 2025, de nombreux passionnés de musique autour du répertoire de la chanson chinoise. Cette initiative culturelle vise à renforcer les liens d’amitié et de coopération entre le Tchad et la Chine, tout en mettant en valeur les talents locaux.



Li Ang, représentant de l’Institut Confucius, a déclaré que « la musique dépasse le temps, l’espace et les nations ; elle constitue un lien spirituel entre les peuples de différents pays et régions ». L’Institut Confucius, en co-organisation avec CNPC Afrique, a lancé cette deuxième édition du concours dans l’objectif de promouvoir une meilleure compréhension de la Chine par le peuple tchadien et de consolider l’amitié sino-tchadienne.



Il a rappelé que l’Institut Confucius de l’Université de N’Djamena (UNDJ) a été créé conjointement avec l’Université des Trois Gorges de Chine. Établissement non gouvernemental et à but non lucratif, sa mission principale est d’aider les étudiants et autres Tchadiens de tous horizons à apprendre le chinois, à mieux connaître la Chine et à promouvoir les échanges culturels, ainsi que la coopération amicale entre les deux pays.



Aujourd’hui, l’Institut dispose de quatre salles multimédias, dont une salle informatique. Il accueille environ 150 étudiants en licence et 100 apprenants dans les programmes du week-end et de vacances. Plus de 500 participants suivent également des cours en ligne, proposés par l’Université des Trois Gorges, et plus de 40 bénéficient du programme « Chinois + Agriculture ». Chaque année, plus de 20 employés tchadiens d’entreprises chinoises y reçoivent une formation.



L’Institut abrite également un centre d’examen pour le HSK (test officiel de langue chinoise) et le YCT, destiné aux enfants et adolescents. En parallèle, l’Institut Confucius organise régulièrement des activités culturelles telles que la Journée internationale de la langue chinoise ou le concours mondial « Pont vers le chinois ».



Avec ses quatre points d’enseignement au Tchad, il collabore étroitement avec le ministère de l’Éducation nationale pour introduire la langue chinoise dans plusieurs écoles primaires et secondaires.



Concernant le concours « La Voix du Tchad – Coupe CNPC », il est structuré en trois étapes : éliminatoires, demi-finales et finale. Les participants viennent de tous horizons : employés de CNPC Africa et CNPCIC, étudiants de l’Institut Confucius, employés tchadiens d’autres entreprises chinoises, candidats recommandés par la Fédération des ressortissants chinois au Tchad, ainsi que des étudiants d’autres universités et lycées.



L’organisation a remercié l’ensemble des participants inscrits, et adressé ses félicitations aux vingt qualifiés pour la prochaine étape.





Dans la même rubrique : < > Tchad : le CNOU prépare une rentrée académique idéale Tchad : clôture de la session budgétaire 2025 à Faya-Largeau Tchad : N’Djamena paralysée par les pluies, le calvaire des habitants se répète Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)