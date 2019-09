AFRIQUE A+ Ivoire, plus de nouveautés pour une rentrée toujours plus proche

Abidjan – Pour la rentrée, A+ IVOIRE renforce sa grille de programmes avec l'arrivée de nouvelles émissions et de séries inédites coproduites par la chaîne. Lancée le 15 janvier 2019, la chaîne de télévision A+ IVOIRE a su conquérir le coeur du public ivoirien à travers des programmes originaux qui lui ressemblent. L'offre diversifiée de la chaîne a permis d'accroître sa popularité et trouver une place de choix dans le paysage audiovisuel ivoirien..



« Plus qu'une simple chaîne de divertissement, A+ IVOIRE a pour ambition de proposer aux téléspectateurs, des programmes de proximité, originaux, novateurs et éducatifs qui contribuent à promouvoir les valeurs et la culture ivoirienne », déclare Damiano Malchiodi, Directeur Général de la chaîne.



Vos émissions phares de la chaine font leur retour dès septembre pour une nouvelle saison inédite : «ON SE DIT LES GBE», le talk-show quotidien porté par le talentueux Brice Guigré, le jeu itinérant « DEFEND TES 50 000F», orchestré chaque jour par le truculent Adama Dahico, ou encore l'émission pleine de bonne humeur, « DECO NEWS», animé chaque week-end par le facétieux Decothey.



Côté séries, « MA GRANDE FAMILLE», avec tous ses acteurs mythiques, poursuit quotidiennement son ascension télévisuelle et les amateurs de cuisine ne sont pas en reste avec les «DABALIS DE CHEZ NOUS», qui continue à nous régaler chaque jour avec des recettes simples, rapides, ivoiriennes et africaines.



LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE



Afin d'aller plus loin, A+ IVOIRE lance dès la rentrée trois nouvelles productions 100% ivoiriennes. Deux émissions de découverte : « LABEL'IVOIRE » et « VIENS JE T'EMMENE» ainsi qu'une série inédite : «LES COUPS DE LA VIE ».

« LABEL'IVOIRE », présentée par la jeune animatrice ivoirienne Yann Bahou, est l'émission qui présente la Côte d'Ivoire telle que vous ne l'avez jamais vue ! Des zones historiques aux lieux atypiques en passant par l'art culinaire, l'économie ou les coutumes, cette émission témoigne de la richesse culturelle de notre pays. À suivre tous les dimanches à 15h30 à partir du 06 octobre.



« VIENS JE T'EMMENE » est un programme court qui donne la parole aux personnalités ivoiriennes qui viennent tout à tout raconter et présenter un lieu de la Côte d'IVoire qui les a marqué au cours de leur enfance, de leur carrière ou de leur vie. L'occasion de découvrir certains endroits de la Côte d'Ivoire avec un autre regard. Tous les jours à 18h15, un nouveau guide lève le voile sur son jardin secret et ce à partir du 07 octobre.



«LES COUPS DE LA VIE » est une série adaptée des nouvelles à succès d'Anzata Ouattara, du même nom et produite par Franck Vléhi. Elle raconte des moments de vie souvent douloureux, parfois surprenants. C'est un récital d'histoires authentiques et particulières vécues par des personnages qui nous racontent leurs mésaventures, des épreuves qui ont bouleversé toute leur existence et la manière dont ils y ont fait face. Déception amoureuse, perte d'un être cher, déchirure ou trahison.



A+ IVOIRE réserve à son public d'autres belles surprises avec des séries exclusives venues d'Afrique : « LA TEAM DES BELLES REBELLES » du Burkina Faso et la saison 2 de la série camerounaise « AU NOM DE LA LOI », deux belles coproductions qui démontrent l'engagement de la chaine auprès des producteurs africains. De la nouveauté également dans les cases Afronovelas et Sagas avec les séries inédites « AU RYTHME DE LA PASSION » et « VOEUX BRISÉS ».



Pour cette rentrée et tout au long de l'année, A+ Ivoire s'engage ainsi à valoriser les talents ivoiriens et la créativité africaine.





