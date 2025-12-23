AES : Assimi Goïta offre un dîner d’État aux dirigeants du Niger et du Burkina Faso

Le Président de la Transition du Mali et Président de la Confédération des États du Sahel (AES), le Général d’Armée Assimi Goïta, a offert, le 22 décembre 2025, un dîner officiel au Palais de Koulouba en l’honneur du Général Abdourahamane Tiani, Président du Niger, et du Capitaine Ibrahim Traoré, Président de la Transition du Burkina Faso. Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre de la 2ᵉ session du Collège des Chefs d’État de l’AES. La cérémonie a rassemblé de hautes autorités maliennes et sahéliennes, des membres du gouvernement ainsi que le corps diplomatique. Animée par l’Ensemble instrumental du Mali et l’artiste Salif Keïta, la soirée a célébré la culture mandingue et réaffirmé les valeurs d’unité, de solidarité et d’hospitalité portées par la Confédération des États du Sahel.