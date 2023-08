Abakar Ousmane Idriss dévoile un livre percutant sur la gouvernance au Tchad

Dans son introduction, l'auteur a précisé que ce livre est le fruit d'une réflexion personnelle, basée sur les témoignages de personnalités marquantes de la vie politique du Tchad, des acteurs impliqués dans divers événements, ainsi que des articles et des livres sur la politique au Tchad et des citoyens victimes de la violence.



L'auteur a également souligné que l'état peut être comparé au corps humain, où les maux les plus graves proviennent de la tête, ce qui reflète selon lui l'échec de la gouvernance au Tchad. Il a dénoncé le pouvoir du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) qui, selon lui, a confisqué le pouvoir, les avoirs et les espoirs du peuple.



Publié le 20 juin 2023 aux éditions Colibri au Cameroun, ce livre de 96 pages est structuré en 6 chapitres et présente un regard critique sur la situation sociopolitique du pays, où les dirigeants sont malhonnêtes et connus de tous.



Lors de la séance de questions-réponses avec les journalistes, l'auteur a mis l'accent sur le régime du père Deby, affirmant que pendant son règne, il a empêché ses compatriotes de la région de créer des partis politiques ou d'exprimer des points de vue divergents.



Abakar Ousmane Idriss a souligné que cette attitude a poussé les fils de la zone septentrionale à se rebeller depuis un certain temps. Il a ensuite adressé une demande au président de transition, Mahamat Idriss Deby Itno, de ne pas écouter ceux qui ont conduit son père dans l'erreur et qui tentent de lui faire subir le même sort.