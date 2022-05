Abéché - Foot : le verdict final du championnat de 1re division attendu ce lundi

On connaîtra ce soir le vainqueur du championnat de football de première division à l'issue de l'ultime journée qui se disputera ce lundi 30 mai 2022 au stade de la ville. L'As Santé qui est provisoirement deuxième au classement (34 points) avec deux points de retard sur Foyer des Jeunes (36) et un match en moins, a son destin entre les mains si elle veut être sacrée championne d'Abeché : en effet, As Santé joue cette après-midi (15h30) contre FC Aigle. Ecas de victoire, les hommes d'Abdoulaye Kodé seront déclarés Champions de Ligue1 2022.



En cas d'un match nul ou de défaite, ça sera plutôt Foyers des Jeunes (qui a déjà joué son dernier match) d'être couronné vainqueur du championnat.



Pour rappel, et en raison d'un calendrier national très serré, la Ligue provinciale de football du Ouaddaï a dû arrêter le championnat d'Abeché seulement à la quinzième (15ième) journée et ceci pour permettre à l'équipe championne de se préparer pour le tournoi zonal prévu normalement ce 10 juin et éventuellement le championnat national du Tchad.