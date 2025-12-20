Alwihda Info
TCHAD

Abéché : L'INSTA au cœur de l'innovation lors de sa 3ᵉ Semaine Scientifique


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 20 Décembre 2025


La phase de communication de la Semaine scientifique de l’Institut National Supérieur des Sciences et Techniques d’Abéché (INSTA) a débuté ce vendredi 19 décembre 2025. Un marathon intellectuel qui mobilise enseignants-chercheurs et doctorants autour des défis technologiques et sanitaires du Tchad.


  Les activités de la 3ᵉ édition de la Semaine scientifique de l’Institut National Supérieur des Sciences et Techniques d’Abéché (INSTA) se déroulent activement dans le bloc pédagogique de l'établissement.

 

Ce vendredi 19 décembre 2025, la rencontre scientifique a entamé sa deuxième phase, consacrée aux présentations par discipline. Cette phase comprend :
  • Sciences et Techniques de l’Ingénieur, Mathématiques, Physique et Chimie (MPC) : 45 communications orales et 30 posters.
  • Santé Humaine (SHU) : 23 présentations orales et 3 posters.
  • Sciences Naturelles et Agronomie (SNA) : 24 communications orales et 3 posters.
Cette étape est une occasion pour les enseignants-chercheurs, chercheurs et étudiants de partager les résultats de leurs travaux, d’échanger sur les innovations scientifiques et de renforcer la coopération académique.

 

La clôture officielle de cette semaine scientifique est prévue pour le samedi 20 décembre 2025. Elle sera suivie d’une visite guidée du site historique de Ouara, ancienne capitale du royaume du Ouaddaï. Cela offrira aux participants une immersion culturelle et historique enrichissante dans le patrimoine de la région.


Cette Semaine scientifique témoigne de l'engagement de l'INSTA à promouvoir la recherche et l'innovation, tout en renforçant les liens académiques et culturels dans la région.


Portrait : Marcel Photography, l'œil du Tchad qui fait briller le drapeau au Maroc

