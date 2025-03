Abéché : Succès de la première édition du Championnat Mini-Football du Ouaddaï

Le 28 mars 2025, le Délégué de la Jeunesse et des Sports du Ouaddaï, Ousmane Hamdan Azib, a présidé avec enthousiasme la cérémonie de clôture de la première édition du Championnat Mini-Football dans la région, qui s'est déroulée au Stade Kang Sports de Goz Amir dans le 5e arrondissement. L'événement a également vu la présence de Mahamoud Togou Ali, le Délégué en charge de la Femme et de la Petite Enfance, ainsi que de plusieurs invités de marque. Après un mois de compétitions, le championnat a réuni des équipes provenant de différents quartiers de la ville d'Abéché. La finale s'est jouée entre l'équipe de Kamina et celle de Station Sidigui, se soldant par un score de 4 buts à 2 en faveur de l'équipe de Kamina, qui a ainsi remporté le trophée de cette première édition. Selon le président de la Ligue de Mini-Football du Ouaddaï, Chidi Mahamat Chidi, le tournoi visait à promouvoir le vivre-ensemble et à favoriser le brassage entre les jeunes de la ville d'Abéché. Cette initiative s'inscrit dans un cadre plus large de développement social et communautaire à travers le sport. Le Délégué a salué l'organisation réussie de ce championnat, mettant en avant son aspect compétitif ainsi que son rôle dans le renforcement de la solidarité parmi les participants. Il a également félicité l'équipe victorieuse pour sa performance exceptionnelle durant le tournoi.



Lors de la cérémonie, l'Association Agir pour le Développement de Football du Ouaddaï, par le biais de son vice-président Amine Brahim et de son secrétaire général Moustapha Dinar, a remis un chèque de 200 000 FCFA en soutien à l'Association des Vétérans, pour leur projet d'électrification du Stade Municipal d'Abéché.