Académie militaire de Brazzaville : plus de 3000 officiers formés en 30 ans

La Revue des troupes par le chef suprême des armées, Denis Sassou-N’Guesso, la décoration de l’étendard de l’académie militaire et d’un échantillon des récipiendaires pour des services rendus, la prestation de serment et le port des insignes d’alpha argentés aux élèves officiers d’actives , la parade et le défilé militaire puis la signature du livre d’or par le chef de l’Etat, ont constitué les moments forts de cette cérémonie de prise d’armes, très riche en couleurs.



Dédiée à la formation de l’élite militaire, l’académie militaire Marien Ngouabi, créée par décret n° 86/959 du 19 septembre 1986, est le fruit de la coopération sino-congolaise. La célébration du 30 ème anniversaire du lancement de ses activités de formation est « un nouveau repère dans la destinée de cette école et des forces armées congolaises », a relevé le commandant de l’académie militaire Marien Ngouabi, le colonel Charles Vingha, qui a présenté le bilan et les perspectives de ce complexe, dont la vocation est la formation de l’élite militaire du Congo et de l’Afrique.



Entre 1989 et 2019, a poursuivi le colonel Charles Vingha, l’académie militaire Marien Ngouabi a formé 3344 officiers dont 134 officiers féminins et 42 officiers venant de la RCA, du Benin, et du Gabon. Il a précisé qu’actuellement 179 officiers d’actives sont en formation initiale dont 159 congolais et 20 élèves venant des pays frères et amis repartis en 2 promotions, à savoir la 24 ème, celle des anciens et la 25 ème, qu’est celle des jeunes.



A noter que, l’objectif général de l’académie militaire Marien Ngouabi est de former des officiers interarmes dotés de qualités physiques, intellectuelles, morales et professionnelles. Son ouverture à l’internationale remonte à 2012, soit 12 années après son inauguration et 22 années après la première promotion d’élèves officiers.