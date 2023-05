Afrique : Boni Yayi appelle à l'unité et à la gouvernance juste pour un avenir de paix et de prospérité

Selon lui, si nous apprenons à aimer Dieu par-dessus tout et gardons son amour dans nos cœurs, nous pourrons régler les conflits selon les voies de Dieu, évitant ainsi la violence et la guerre. Il a donc encouragé le dialogue et la recherche de consensus pour régler les conflits.



En tant qu'Africain, Boni Yayi a également souligné le rôle de l'Afrique dans la construction d'un monde de paix et de prospérité partagée. Selon lui, l'Afrique est appelée à jouer un rôle majeur dans l'avenir de l'humanité. L'Afrique est en effet riche en ressources minières, énergétiques et humaines, et elle sera le continent le plus peuplé d'ici 2050. Boni Yayi est convaincu que si les jeunes Africains sont professionnalisés et éduqués spirituellement, ils deviendront un atout pour une Afrique mieux gouvernée, démocratique, pacifique, stable, sûre et prospère.



Boni Yayi a également souligné l'importance de l'unité de l'Afrique pour sa prospérité et son développement. Il a rappelé le combat de l'Afrique contre l'apartheid et a encouragé l'Afrique à se détacher de la mal gouvernance, notamment de la corruption, des exclusions électorales, ethniques et régionalistes, ainsi que des conflits d'intérêts au sommet de l'État.