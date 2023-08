Afrique : analyse de la dynamique des principaux indices boursiers

Lire la suite sur : Alwihda EcoFinances

Dans un contexte extérieur où la prudence règne, les bourses sont globalement en phase d'attente avant la publication jeudi des chiffres de l'inflation américaine et après un rapport sur l'emploi aux États-Unis mitigé. Selon le président de l'antenne de New York de la Réserve fédérale (Fed), John Williams, les taux d'intérêt de la Banque centrale pourraient commencer à baisser l'an prochain.L'indice Masi termine en légère baisse de 0,19% à 12.083 points. L'action la plus échangée a été Wafa ...