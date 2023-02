Afrique : des projets d’une valeur de 160 milliards $ pour les infrastructures

Le deuxième sommet de Dakar sur le financement du développement des infrastructures en Afrique s’est ouvert dans la capitale sénégalaise.



Au programme, 69 projets d’infrastructures, d’une valeur de 160 milliards de dollars. Des chefs de gouvernement africains, la Banque africaine de développement, des institutions de financement du développement et des investisseurs institutionnels s’y retrouvent pour déterminer comment mener ces projets à terme d’ici à 2030.



L’Agence de développement de l’Union africaine et le gouvernement du Sénégal sont les co-organisateurs du sommet. Les 69 projets présentés s’inscrivent dans le cadre du Programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA), un plan de développement des infrastructures qui vise à accroître la compétitivité et l’intégration économique de l’Afrique.



Le Plan d’action prioritaire 2 du PIDA avait été adopté par l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement de l’UA, en 2021. Au programme du sommet, figurent des sessions parallèles, des tables rondes rassemblant des chefs d’État et de gouvernement, des débats d’experts et des sessions en « boardroom » pour discuter de projets d’infrastructure spécifiques.



Le 2 février dernier, la vice-présidente du Groupe de la Banque africaine de développement chargée du Développement régional, de l’Intégration et de la Prestation de services, Marie-Laure Akin-Olugbade, a participé à une table ronde, aux côtés du président sénégalais Macky Sall, du président rwandais Paul Kagame et du Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly. Il faut rappeler que la Banque africaine de développement a alloué plus de 7 milliards de dollars de financement aux projets du PIDA dans le cadre du premier plan d’action prioritaire (2012-2020).



Avec près de 9 milliards de dollars consacrés ces 15 dernières années aux programmes et projets d’infrastructure prioritaires de l’Afrique, dans le cadre du programme d’infrastructures du NEPAD, la banque s’avère le principal bailleur de fonds, avec plus de 50 % du total des financements assurés.



L’un des projets PIDA les plus connus à bénéficier du soutien de la Banque africaine de développement est celui de l’autoroute Abidjan-Lagos, évalué à 15,6 milliards de dollars. Longue de 1 081 kilomètres, l’autoroute reliera Abidjan à Lagos, via Accra, Lomé et Cotonou, le long de la côte ouest-africaine.