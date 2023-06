AFRIQUE Afrique : gros plan sur l'industrie africaine du Gaz Naturel Liquéfié (GNL)

Alwihda Info | Par NJ Ayuk, Président Exécutif, Chambre africaine de l'énergie - 30 Mai 2023



​L'Afrique ne possède peut-être pas les vastes ressources en gaz conventionnel du Moyen-Orient ou de la Russie, et elle n'est peut-être pas en mesure d'égaler les ressources conventionnelles et non conventionnelles combinées de l'Amérique du Nord. Mais elle possède une quantité non négligeable de gaz - au moins 620 trillions de pieds cubes (tcf) - 17,56 trillions de mètres cubes (tcm) - en réserves prouvées.

Par NJ Ayuk, Président Exécutif, Chambre africaine de l'énergie C'est plus qu'il n'en faut pour faire de l'Afrique un acteur clé de l'industrie gazière mondiale. En fait, l'Afrique est en mesure d'influencer le cours de l'industrie, en particulier à la lumière des tendances à long terme, y compris l'évolution vers des contrats et des conditions de livraison plus flexibles, ainsi que des développements plus récents tels que le conflit entre la Russie et l'Ukraine.



La Chambre africaine de l'énergie (AEC) a exposé ses attentes pour le secteur gazier africain dans le rapport « The State of African Energy Q1 2023 Report » (L'état de l'énergie en Afrique au 1er trimestre 2023), une nouvelle publication disponible en téléchargement sur notre site web. Le rapport présente nos perspectives sur les tendances en amont et en aval. J'aimerais ici donner un aperçu supplémentaire de notre point de vue sur les développements en aval, c'est-à-dire sur les projets de gaz naturel liquéfié (GNL) en Afrique, y compris les pays qui dominent actuellement l'industrie et ceux qui s'apprêtent à faire connaître leur présence.



Le gaz africain entre en scène



Tout d'abord, un peu de contexte.



J'ai déjà indiqué que l'Afrique disposait d'importantes réserves de gaz. Avant l'année dernière, ces réserves avaient déjà attiré l'attention des compagnies pétrolières internationales (CPI) et d'autres entités impliquées dans le commerce mondial du gaz. En fait, elles n'avaient pas seulement attiré l'attention ; elles avaient aussi attiré des milliards de dollars d'engagements d'investissement de la part d'entreprises cherchant à accéder à de vastes gisements de gaz non exploités. Les compagnies pétrolières internationales étaient particulièrement désireuses de pénétrer dans les provinces frontalières offshore telles que le bassin de Ruvuma, situé au large de la côte du Mozambique, et la section Sénégal-Mauritanie du bassin MSGBC, situé au large de la côte occidentale du continent.



Ces entreprises s'intéressent à l'Afrique non seulement parce qu'elles veulent ajouter de nouveaux actifs à leurs portefeuilles, mais aussi parce qu'elles veulent maximiser leur capacité à exploiter les ressources du continent. Elles voulaient également maximiser leur capacité à servir les clients à la recherche de gaz à des conditions flexibles. Cette démarche s'inscrivait dans le cadre de l'évolution à long terme vers une plus grande flexibilité dans le secteur du gaz, qui ne dépend plus des livraisons par gazoducs terrestres et des contrats à long terme et à grande échelle dont les formules de prix sont liées à celles du pétrole brut.



En d'autres termes, les compagnies pétrolières internationales voulaient du gaz africain précisément parce qu'elles le considéraient comme un moyen supplémentaire de soutenir des accords d'approvisionnement alternatifs impliquant des achats sur le marché au comptant et des expéditions de GNL par navire-citerne. Mais elles ont cessé de vouloir du gaz africain pour en avoir besoin à la fin du mois de février 2022, lorsque le conflit a éclaté entre la Russie et l'Ukraine. Je continue de considérer qu'il s'agit d'un sujet majeur dont beaucoup demandent qu'il soit à l'ordre du jour de l'African Energy Week qui se tiendra au Cap du 16 au 20 octobre.



Le gaz africain sous les feux de la rampe



Cet événement - l'invasion russe de l'Ukraine - s'est avéré être un point de basculement pour le secteur gazier africain.



Le conflit a mis les marchés mondiaux de l'énergie en ébullition. D'une part, parce qu'il a conduit les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne à décréter des embargos sur les livraisons de pétrole brut russe et, d'autre part, parce qu'il a suscité des inquiétudes quant à d'éventuelles interruptions des livraisons de gaz russe à l'Europe par le biais de gazoducs. (Ces craintes se sont avérées fondées, car les livraisons de gaz russe à l'Europe sont devenues irrégulières l'année dernière, malgré l'absence d'un embargo formel tel que celui imposé sur le pétrole).



Le conflit a également conduit l'UE à intensifier sa campagne de longue date visant à réduire sa dépendance à l'égard du gaz russe. La Russie est depuis longtemps le plus grand fournisseur extérieur de gaz sur le marché européen et, jusqu'à la fin de 2021, elle était à l'origine d'au moins un tiers de tous les volumes consommés dans l'UE. L'incertitude qui pèse sur ces approvisionnements a renforcé l'intérêt des Européens pour d'autres sources d'approvisionnement - et une grande partie de cet intérêt s'est porté sur l'Afrique.



En conséquence, certaines sociétés pétrolières internationales et certains États membres de l'UE ont commencé à conclure des accords avec des États d'Afrique du Nord qui étaient déjà en mesure d'exporter du gaz vers l'Europe du Sud par le biais de gazoducs. La major énergétique italienne Eni, par exemple, a signé un accord avec la National Oil Corp. (NOC) de Libye en janvier 2023 dans le but d'investir 8 milliards de dollars dans un projet gazier qui pourrait exporter sa production via le gazoduc Greenstream. Eni a également ajouté à son portefeuille, au cours de l'année dernière, un certain nombre d'actifs producteurs de gaz en Algérie, qui est reliée par gazoduc à l'Italie et à l'Espagne.



Toutefois, certaines sociétés pétrolières internationales et certains États de l'UE se sont concentrés sur des projets axés sur le GNL, en accord avec la flexibilité croissante du marché mondial du gaz. L'Italie devrait certainement bénéficier des efforts de l'Eni sur ce front ; au cours de l'année écoulée, la société a pris des dispositions pour importer davantage de GNL de deux fournisseurs existants, l'Algérie et l'Angola, tout en lançant des exportations de GNL à partir du champ Coral au large du Mozambique et en concluant un accord avec la République du Congo (ROC) sur son projet de GNL flottant (FLNG) pour les champs de Marine XII.



Eni n'est pas la seule. Par exemple, le géant britannique BP a déclaré plus tôt cette année qu'il prévoyait de prendre une décision finale d'investissement (FID) sur le projet Yakaar-Teranga LNG, qui se concentre sur un groupe de champs au large de la côte du Sénégal, avant la fin de l'année 2023. Par ailleurs, Shell (Royaume-Uni) et Equinor (Norvège) ont révélé à la mi-mai qu'ils avaient achevé les négociations sur le projet GNL de Tanzanie, d'une valeur de 42 milliards d'USD, et qu'ils s'attendaient à signer un accord avec le gouvernement hôte (HGA) et un accord de partage de la production (PSA) dans les semaines à venir.



Et il y a bien d'autres exemples ! Au total, les promesses d'investissement ont été suffisamment nombreuses pour que l'Afrique soit en bonne voie de voir sa capacité totale d'exportation de GNL passer du niveau actuel de 80 millions de tonnes par an à environ 110 millions de tonnes par an d'ici à 2030 et à plus de 175 millions de tonnes par an d'ici à 2040.



La liste des acteurs du GNL en Afrique s'étoffe lentement



Mais comme l'explique l'AEC dans le rapport "The State of African Energy Q1 2023 Report", ces engagements ne vont pas changer la donne pour le GNL africain dans l'immédiat. Pour l'instant, les activités GNL du continent continueront d'être dominées par les acteurs les plus établis : l'Égypte, l'Algérie et le Nigeria (et, dans une moindre mesure, la Guinée équatoriale et l'Angola).



Selon notre rapport, l'Algérie et l'Égypte maintiendront probablement leur capacité d'infrastructure GNL actuelle, qui est respectivement d'environ 29 millions de tonnes par an et de 12,7 millions de tonnes par an.



Le Nigeria, quant à lui, augmentera sa capacité d'infrastructure de GNL de 22 millions de tonnes par an (MMtpa) à 30 MMtpa lorsqu'il achèvera le développement du train 7 de Nigeria LNG (NLNG), indique notre rapport. Le projet de Nigeria LNG - une entreprise regroupant la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), Shell, TotalEnergies et Eni - prévoit la construction d'un train de GNL supplémentaire et d'une unité de liquéfaction pour l'usine nigériane de Bonny, qui en compte six.



Le train 7, qui était achevé à environ 32 % fin 2022, est destiné à répondre aux besoins locaux tout en augmentant les exportations nigérianes de GNL, en diversifiant le portefeuille de revenus du Nigeria et en aidant le pays à mieux exploiter ses réserves de gaz naturel, qui s'élèvent à 200 tcf.



La société nigériane de logistique maritime UTM Offshore, quant à elle, portera probablement la capacité du Nigeria à un peu plus de 31 millions de tonnes par an lorsqu'elle aura achevé le projet FLING que j'ai mentionné plus haut. En novembre dernier, le FLNG devait commencer à fonctionner en 2027.



Certes, BP devrait commencer la première phase de production du bloc Grand Tortue/Ahmeyim (GTA) à la fin de 2023, et Eni et ses partenaires sont prêts à accroître la production de GNL dans le champ Coral au large du Mozambique. L'AEC s'attend à ce que ces projets contribuent à porter les exportations africaines de GNL à l'équivalent de 66 milliards de mètres cubes cette année, soit une augmentation de 5 % par rapport à 2022.



Toutefois, il faudra du temps pour mettre en service le reste des nouveaux projets et pour construire toutes ces nouvelles usines de GNL à terre et en mer. Tanzania LNG, par exemple, ne devrait pas commencer à produire avant 2028, et le projet Marine XII d'Eni n'atteindra pas sa pleine capacité de 3 millions de tonnes par an avant la fin de 2025. La société française TotalEnergies ne devrait pas commencer à exploiter commercialement son projet de GNL au Mozambique avant 2025, et le géant américain ExxonMobil aura besoin d'encore plus de temps pour lancer son projet de GNL à Rovuma, au Mozambique, puisqu'il n'a pas encore atteint le stade de la décision d'investissement finale.



Cela signifie que l'Algérie, l'Égypte et le Nigeria continueront à fournir la majorité du GNL provenant d'Afrique au cours des prochaines années, et que l'équilibre ne commencera pas vraiment à se modifier avant la fin de la décennie. Les compagnies pétrolières internationales et les États membres de l'UE préparent actuellement le terrain en vue d'accroître la production et d'ouvrir de nouveaux bassins pour soutenir les projets de GNL, mais il faudra attendre quelques années pour que leurs efforts portent leurs fruits.





