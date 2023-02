Afrique : le système de passation des marchés publics de Maurice a progressé (BAD)

Le système de passation des marchés publics de l’Île Maurice a accompli des progrès considérables, mais des réformes supplémentaires sont nécessaires, souligne un rapport d’évaluation que la Banque africaine de développement a remis au gouvernement mardi.



Le directeur des services fiduciaires et de l’inspection de la Banque africaine de développement, Frank Mvula, a déclaré que la prochaine étape, après la présentation du rapport, devrait être l’élaboration d’un plan d’action détaillé sur la manière dont les recommandations de l’évaluation seraient mises en œuvre.



M. Mvula s’est exprimé lors d’un atelier organisé le 14 février à Port Louis, la capitale du pays, où il a présenté une copie du rapport à Mahensingh Bheekhee, directeur au ministère des Finances, de la Planification économique et du Développement de Maurice.



Les membres de l’équipe d’évaluation ont présenté les conclusions et les recommandations du rapport à 100 chefs d’entreprise, directeurs et autres parties prenantes mauriciennes.



La Banque africaine de développement a mené l’évaluation en partenariat avec le Procurement Policy Office (PPO) de Maurice en utilisant la Méthodologie d’évaluation des systèmes de passation des marchés (MAPS). La MAPS est une norme universelle permettant d’évaluer les forces et les faiblesses des systèmes de passation des marchés publics. La banque a également accordé une subvention de 134 013 dollars américains au titre de l’assistance technique au gouvernement mauricien.



Dans son discours d’ouverture, le directeur du PPO, Hirendranath Rhambojun, a souligné que Maurice avait commencé à promouvoir des réformes après avoir vu une version préliminaire du rapport.



« Chaque année, lors du discours du budget, nous apportons des améliorations à la loi sur la passation des marchés publics et aux réglementations en la matière », a-t-il déclaré. Le PPO relève du ministère des Finances.



Le directeur Mvula a félicité le gouvernement mauricien pour s’être approprié le processus d’évaluation.



« Le système de passation des marchés publics à Maurice est relativement solide et ceci est le résultat des réformes entreprises depuis de nombreuses années », a déclaré M. Mvula.



Il a assuré le gouvernement du soutien continu de la banque pour combler les lacunes qui subsistent.



L’une des principales conclusions du rapport est que l’Île Maurice dispose d’un cadre juridique et réglementaire bien établi en matière de marchés publics, qui est complet et accessible.



Le pays fait également preuve d’une bonne gouvernance et d’un engagement politique fort pour améliorer son système de passation de marchés en ligne.



Parmi les principales lacunes soulevées par l’évaluation figure une disposition concernant la participation obligatoire des entreprises locales aux marchés publics, qui peut constituer une restriction pour les soumissionnaires étrangers.



En outre, le processus de sélection des prestataires et d’attribution des contrats peut être prolongé.



Dans son allocution de clôture de l’atelier, Bhagwansingh Dabeesing, membre du PPO et participant à l’évaluation, a présenté les prochaines étapes.



Il a déclaré que le gouvernement avait l’intention de revoir en profondeur ses lois et règlements sur les marchés publics afin de les mettre à jour et de les aligner sur le système de passation électronique des marchés publics.



M. Dabeesing a ajouté que parmi les autres projets figure la mise en œuvre de marchés publics durables. Cela implique la prise en compte de considérations socio-économiques et environnementales dans le processus de passation des marchés publics. Le PPO a l’intention de soumettre prochainement un plan d’action au gouvernement pour approbation, a déclaré M. Dabeesing.



La Banque africaine de développement est un bailleur de fonds de longue date du secrétariat de la MAPS et a participé à plusieurs évaluations.