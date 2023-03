AFRIQUE Afrique : les envois de fonds jouent un rôle important dans la planification financière des consommateurs

Alwihda Info | Par APO - 22 Mars 2023



Alors que les populations mondiales font face à des vents contraires macroéconomiques, les consommateurs s'attendent à ce que les envois de fonds jouent un rôle encore plus important dans leur planification financière actuelle et future.

Le premier Global Money Transfer Index enquête auprès de 30 600 consommateurs dans 20 pays du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie-Pacifique; l'Indice exprime les préférences des consommateurs en matière de transfert d'argent international pour aujourd'hui et demain alors qu'ils font face à des vents contraires à l’échelle mondiale.



Alors que les populations mondiales font face à des vents contraires macroéconomiques, les consommateurs s'attendent à ce que les envois de fonds jouent un rôle encore plus important dans leur planification financière actuelle et future. Selon le premier Global Money Transfer Index de Western Union lancé aujourd'hui, 64 % des consommateurs mondiaux de transferts d'argent envoient et/ou reçoivent de l'argent une fois par mois ou plus. Au cours des 12 prochains mois, 75 % s'attendent à ce que ces envois de fonds augmentent.



Le Global Money Transfer Index demande aux consommateurs comment, quand et pourquoi ils utilisent aujourd'hui les capacités de transfert d'argent international, ainsi que leurs attentes pour demain. Sondant 30 600 consommateurs dans 20 pays du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie-Pacifique, il s'agit de la plus grande étude sur les consommateurs publiée par un opérateur de transfert d'argent. Les résultats renforcent la stratégie « Evolve 25 » de Western Union visant à combiner des services financiers de détail et numériques accessibles et à forte valeur ajoutée pour tous.



Focus sur l'Afrique



En Afrique, cinq marchés clés ont été sondés. Il s'agit de l'Afrique du Sud, du Kenya, du Nigéria, du Sénégal ainsi que du Maroc.



Selon les résultats, la majorité des consommateurs africains (62%) reçoivent des transferts d'argent au moins une fois par mois ou plus. Cinquante-neuf pour cent envoient des fonds au-delà des frontières au même rythme. Au cours des 12 prochains mois, plus des trois quarts des destinataires africains (78 %) s'attendent à ce que ces envois de fonds augmentent.



L'Indice mondial des transferts d'argent montre que les défis économiques tels que l'augmentation du coût de la vie dans le monde signifient que 81 % des consommateurs destinataires (contre 79 % dans le monde) sur le continent africain demandent plus d'argent aux expéditeurs. Pour cette même raison, 72 % des expéditeurs africains (71 %, dans le monde) conviennent qu'ils envoient plus qu'auparavant. Cela peut expliquer pourquoi les consommateurs déclarent que la fréquence et le volume des envois de fonds sont principalement influencés par les besoins familiaux, malgré la perception courante selon laquelle les envois de fonds dépendent du moment où les salaires sont perçus.



« L'indice nous indique que la compression du coût de la vie en Afrique signifie que les consommateurs comptent sur les transferts d'argent car leur vie quotidienne est devenue plus difficile », a déclaré Mohamed Touhami el Ouazzani, responsable Afrique chez Western Union. "Alors que les consommateurs nous disent que les envois de fonds qu'ils reçoivent devront augmenter, il est impératif que les prestataires de transfert d'argent restent agiles et soutiennent les consommateurs tout au long de leur parcours."



Bien que le soutien familial soit identifié comme le principal objectif des transferts, les consommateurs affirment que les transferts jouent également un rôle important dans la planification financière future. Le paiement des frais d'études se classe au deuxième rang des raisons pour lesquelles les consommateurs envoient de l'argent. Soutenir les intérêts commerciaux à la maison et épargner pour l'avenir sont également cités par les consommateurs comme des raisons essentielles.



Maximiser les opportunités en période d'instabilité



Les consommateurs démontrent également qu'ils gardent un œil attentif sur la performance de leur monnaie locale dans leur pays d’origine. Dans le but de maximiser les opportunités, 67 % des consommateurs africains (68 % dans le monde) envoient plus d'argent lorsque la valeur de la devise baisse dans leur pays de destination. Soixante-cinq pour cent des destinataires de la région s'accordent à dire que lorsque la valeur des devises baisse, ils reçoivent plus d'argent.



Les fluctuations des devises sont au cœur des préoccupations des consommateurs. Interrogés sur l'avenir, 84 % (79 %, dans le monde) des expéditeurs souhaitent que les marques de transfert d'argent proposent un service supplémentaire les informant lorsque les valeurs des devises concernées commencent à changer afin qu'ils puissent planifier les transferts en conséquence. L'obtention d'un meilleur service et d'une plus grande valeur se reflète également dans la façon dont les consommateurs déterminent les marques de transfert d'argent à utiliser. Des critères tels que l'obtention du meilleur taux de change, la garantie de frais les plus bas ou de l'absence de frais payés par les destinataires ainsi que la rapidité des transferts figurent dans le trio de tête.



Numérique aujourd'hui, choix demain



L’étude s de l'industrie montre qu'il y a plus de cinq milliards d'utilisateurs d'Internet dans le monde aujourd'hui, avec une croissance annuelle de 1,9 %. Ce taux de croissance est encore plus élevé dans les économies en développement 1. Parallèlement à cela, l'indice souligne que plus de la moitié (58 %) des consommateurs africains souhaitent utiliser des solutions exclusivement numériques pour leurs besoins en matière de transfert d'argent.



Cependant, trois milliards de personnes ne sont toujours pas connectées, il reste donc beaucoup à faire pour parvenir à une véritable équité numérique. Parmi ceux qui choisissent de ne pas utiliser du tout les services de transfert numérique, la confiance et l'expérience client sont identifiées comme les principaux obstacles, ainsi qu'une préférence pour rechercher une interaction en face à face, tant chez les expéditeurs que chez les destinataires.



Cependant, lorsque les consommateurs se tournent vers l'avenir, l'image change. Près de la moitié, 49 % des consommateurs en Afrique (52 %, dans le monde), souhaitent avoir le choix entre les plateformes lors du transfert ou de la collecte. Relier le numérique aux expériences en personne élargira considérablement l'écosystème financier des consommateurs.



"La combinaison d'expériences numériques et physiques est la force derrière la stratégie de Western Union", a déclaré Ouazzani. "Si nous voulons maximiser l'inclusion financière, nous devons offrir aux consommateurs diverses options lors du transfert d'argent. C'est essentiel si nous voulons créer des relations durables avec les consommateurs et avoir un impact significatif sur les communautés.



L'innovation occupe une place importante dans l'agenda des consommateurs



Les préférences des consommateurs continueront de stimuler l'innovation au sein de l'industrie des services financiers. Lorsqu'on leur demande comment ils aimeraient que les envois de fonds évoluent, l'accent est mis sur les progrès qui permettront encore plus de commodité, une meilleure planification et une plus grande inclusion.



Soixante-quatorze pour cent des expéditeurs et des destinataires à travers l'Afrique sont frustrés par la paperasserie répétitive et fastidieuse (72 %, dans le monde). En réalité, 83 % des expéditeurs en Afrique (79 %, dans le monde) préféreraient la reconnaissance faciale/la technologie biométrique pour un enregistrement instantané et fiable. Soixante-dix-huit pour cent des destinataires en Afrique souhaitent également que leurs fonds soient versés sur une carte prépayée ou un porte-monnaie électronique ne nécessitant pas de compte bancaire, ainsi que la possibilité de recevoir dans différentes devises (90%). Quatre-vingt-cinq pour cent de tous les consommateurs interrogés dans la région sont également avides d'applications "super" intégrées, leur permettant de gérer facilement les envois de fonds aux côtés d'autres produits financiers.





