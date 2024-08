AFRIQUE Afrique: participation mitigée des femmes en politique

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 18 Août 2024



Pour parvenir à la démocratie, au développement durable et à une société égalitaire, la participation équitable et effective des femmes dans le processus de décision politique est pourtant essentielle.

Bien que des progrès aient été réalisés pour remédier à la marginalisation des femmes africaines dans les rôles de leadership et de gouvernance, ils ont été graduels et inégaux depuis 1995. Selon le premier Baromètre sur la Participation Politique des Femmes en Afrique 2021 (PPF), les femmes représentent 24 % des 12 113 parlementaires en Afrique, 25 % dans les Chambres basses et 20 % dans les Chambres hautes du Parlement. Alors que les collectivités locales/administrations régionales sont souvent considérées comme le terrain d'entraînement pour les femmes en politique, elles ne constituent que 21 % des conseillères dans 19 pays pour lesquels des données ont pu être recueillies.



La marginalisation des femmes en Afrique et dans le reste du monde

Les femmes ont longtemps été sous-représentées en politique. L'Afrique et le reste du monde sont encore loin d'avoir 50% de représentation féminine en politique, et à tous les niveaux du gouvernement. La représentation des femmes au Parlement en Afrique était de 24 % en 2021. Certaines des principales causes de ces faibles statistiques incluent un manque de volonté politique, des systèmes électoraux limités, un sexisme fermement ancré, des obstacles culturels, traditionnels et religieux etc.



Dans le même temps, plusieurs outils, lois et politiques existant en Afrique promeuvent une participation équitable et efficace des femmes en politique. Les progrès ont été réalisés au fil des décennies pour que les femmes soient traitées sur le même pied d'égalité, et l'optimisme persiste selon lequel la participation politique des femmes atteindra, voire dépassera le seuil de 50 % un jour. En Afrique, il existe des cas particuliers comme le Rwanda, qui compte plus de 60 % de femmes au Parlement, et le Nigéria, qui n’en compte que 6 %. Selon le Baromètre PPF 2021, nous avons encore un long chemin à parcourir, avec seulement 24% des parlementaires étant des femmes. Si les mentalités changent, les cadres législatifs et institutionnels n'évoluent pas au même rythme.



Dans plusieurs pays africains, l'instabilité politique a également empêché les femmes de s'engager en politique. Les inconvénients historiques de la participation politique des femmes doivent être activement pris en compte par les systèmes électoraux. La plupart des nations africaines ont maintenant au moins un quota de genre dans le système électoral, y compris 13 pays qui ont officiellement désigné des sièges pour les femmes au Parlement, plutôt que des quotas de candidats mandatés ou de partis politiques.



Ces sièges protégés permettent à des pays comme le Rwanda (61,25%), l'Afrique du Sud (46,35%), le Sénégal (41,82%) et l'Ethiopie (38,76%) d'avoir un nombre élevé de femmes parlementaires et d'intégrer plus de femmes et des points de vue variés dans la décision législative.



Ces quelques succès dans la représentation politique des femmes doivent être célébrés lors de la Journée internationale de la femme et au-delà, alors que la faible représentation des femmes en politique, les niveaux alarmants de violence électorale contre les femmes (EVAW) et d'autres obstacles à la participation politique des femmes en Afrique nécessitent des solutions immédiates. Les jeunes femmes africaines sont particulièrement vulnérables à ce type d'agression.



De nouvelles initiatives positives

Dans le cadre de ses tentatives pour endiguer la marée, l'Union africaine avait lancé une campagne dénommée «Ce que veulent les femmes africaines» à l'occasion de la Journée internationale de la femme, le 8 mars 2022. La campagne avait pour but de galvaniser davantage d'actions à l'appui des promesses d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes, de plaider en faveur de la mise en œuvre rapide et complète de la Stratégie de l'Union africaine pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (2018-2028), ainsi que la mise en œuvre des programmes prévus dans le cadre de la Décennie des femmes africaines pour l'inclusion financière et économique des femmes (2020-2030), aux niveaux national, régional, continental et mondial.



Les pays africains doivent aller au-delà des chiffres pour s'attaquer aux principales raisons de l'exclusion des femmes en politique. Le patriarcat fortement établi qui existe dans toute l'Afrique se manifeste fréquemment par la violence contre les femmes en politique, et dans d'autres domaines de la vie. Il est nécessaire de démanteler le patriarcat en levant les drapeaux rouges des préoccupations politiques parmi les femmes. De même, à travers des procédures et des institutions sous-régionales, les gouvernements doivent pouvoir se tenir mutuellement responsables de ces signaux rouges.



Un leadership féminin substantiel est nécessaire pour faire pression en faveur des politiques d'égalité des sexes, et même pour améliorer la collaboration entre les partis et les ethnies. Les politiques du genre aident à relever le défi de la législation discriminatoire, l'expansion de la réactivité aux préoccupations sociales et la suppression des obstacles juridiques à l'accès des femmes aux services, et aux possibilités économiques.



L'Afrique a mis en place des cadres normatifs avancés pour assurer l'égalité des sexes dans les domaines social, économique et politique. De nombreuses nations assistent à une amélioration en termes de droits et de place des femmes dans la société, à la suite d'années d'agitation et de réformes juridiques. Cependant, le continent continue d'être à la traîne dans la réalisation des objectifs énoncés dans divers cadres juridiques continentaux, tels que la Charte africaine des droits de la femme en Afrique, et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, ce qui se traduit par les droits des femmes et des filles qui ne sont pas respectés, et leur pleine contribution à la société est entravée, entre autres, par des inégalités structurelles sous-jacentes qui perpétuent des pratiques culturelles néfastes, des normes sociales négatives et des lacunes.



Augmenter l’implication des femmes dans la politique grâce à de nouvelles reformes

La restructuration des institutions politiques formelles par le biais d'amendements constitutionnels, doit être le point de départ. Il en est ainsi des réformes législatives et des programmes d'action positive ciblés, mais sans s'y limiter, les quotas de sexe, les réserves et les mandats des partis légiférés lorsqu'ils sont accompagnés de garanties appropriées. Les partis politiques doivent être prioritaires pour le changement, car ils sont essentiels à la participation politique et à la compétitivité des femmes. Leur offre de conditions équitables, ou leur absence, a une influence directe sur l'accès des femmes aux postes nommés et élus au sein du gouvernement.



Deuxièmement, les interventions de renforcement des capacités des femmes leaders politiques au sein des caucus parlementaires féminins établis, fournissent aux femmes leaders les compétences et les informations dont elles ont besoin pour être efficaces et réussir. Une représentation significative (substantielle) des femmes dirigeantes, ou l'impression d'une telle représentation, renforce les effets de modèle de rôle, et répond au désir des électeurs de rendre compte de leurs performances, augmentant l'attitude positive du public et son soutien au leadership politique des femmes. Les acteurs clés, gardiens et influenceurs, modèles et réseaux de leadership, et compréhension de l'influence stratégique et des formes réussies d'action sociale pour le changement, devraient être au centre de la formation.



Troisièmement, les initiatives qui favorisent la mobilisation sociale et l'action collective contribuent à modifier la nature de l'État et offrent plus de place à l'inclusion des femmes. Bien que ces développements puissent être progressifs, ils peuvent également favoriser un programme conservateur, comme les mobilisations religieuses et ethniques de la société civile. Les entrepreneurs politiques et les exécutants doivent veiller à ce que, lorsqu'ils sont mobilisés, ces coalitions et mouvements ne soient pas détournés et utilisés pour promouvoir une variété d'agendas qui masquent des propositions anti-genre cachées, telles que les notions traditionnelles de la condition féminine qui limitent leurs opportunités de leadership politique.



La nécessité d’un changement social pour susciter un changement politique

Enfin, l'établissement d'une culture inclusive et favorable au genre est une variable essentielle dans le conflit entre les bons développements dans l'engagement des femmes au leadership et les croyances sexistes persistantes. Les normes et les comportements liés au genre ont influencé les expériences des femmes qui se présentent et occupent des fonctions politiques. Les normes ont un impact sur les expériences de leadership des femmes élues, y compris la façon dont elles sont considérées et traitées par le public et par les autres acteurs politiques.



Les inégalités causées par la discrimination sociale se reflètent dans des règles informelles, qui nécessitent une reconfiguration structurelle plus profonde. Les interventions visant à changer ces normes peuvent agir comme agents de changement. L'exposition au leadership féminin a le potentiel de changer les normes sociales à long terme. Alors que les normes et les attitudes sociales changent par petites étapes au fil du temps, les interventions visant les comportements conventionnels et régressifs sont plus efficaces.



Le lien entre transformation politique et transformation sociale est compliqué. La réforme politique n'a de sens que s'il y a un changement sociétal dans la façon dont les hommes considèrent les femmes, et le changement politique peut être impossible à réaliser sans changement social. En conséquence, la sécurisation du changement social peut garantir une transformation politique, y compris une représentation politique égale des femmes dans les entités étatiques formelles.







