Afrique : premiers diplômés du programme de formation au journalisme financier

Le programme est une initiative révolutionnaire proposant, sur cinq semaines, des modules de formation couvrant l'histoire des services financiers, la blockchain, l’open banking et la transformation fintech des services financiers et de la réglementation. Le cours est spécialement conçu pour former et renforcer les capacités des journalistes dans la finance, les affaires et la technologie en les dotant des compétences, des connaissances et de l'expérience dont ils ont besoin pour comprendre pleinement et rendre compte avec précision des problèmes, des défis, des opportunités et des avantages du secteur financier africain.



En août 2022, plus de 400 journalistes de 30 pays africains ont été sélectionnés pour participer à ce programme gratuit de formation sur le journalisme financier.



Au total, 22 journalistes ayant suivi les modules de formation ont concouru pour le prix du meilleur journaliste fintech, 11 en Afrique francophone et 11 en Afrique anglophone. En Afrique francophone, Anselme Akeko et Acheck Yacoub Hassan sont arrivés respectivement à la deuxième et troisième place, tandis que Gugu Lourie et Isaac Aidoo se sont classés deuxième et troisième en Afrique anglophone.