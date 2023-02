AFRIQUE Afrique : un manque de volonté politique face aux objectifs en matière de nutrition ?

Alwihda Info | Par Afdb - 23 Février 2023



Les chefs d’État des pays membres de l’Union africaine ont appelé à un engagement et à une responsabilité accrus dans les efforts déployés par l’Afrique pour atteindre les objectifs continentaux et mondiaux en matière de nutrition, avant la date butoir de 2025, fixée par l’Assemblée mondiale de la santé pour la réalisation des objectifs de nutrition.

Au cours de la 36ème session ordinaire de l’Assemblée de l’Union africaine, les dirigeants ont pris part à un événement parallèle sur le thème de la nutrition, co-organisé par le Royaume du Lesotho, la Commission de l’Union africaine et la Banque Africaine de Développement (BAD).



La réunion était organisée dans le cadre de l’initiative African Leaders for Nutrition (Leaders africains pour la nutrition) de la Banque et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. L’événement s’est déroulé vendredi 17 février, sous la présidence du Premier ministre du Royaume du Lesotho, Samuel Ntsokoane Matekane.



Son thème, « Progrès et réalisations dans la lutte contre la malnutrition en Afrique : responsabilisation sur les résultats obtenus dans la réalisation des objectifs continentaux et mondiaux en matière de nutrition », était centré sur les mesures durables de lutte contre la malnutrition et de sécurité alimentaire sur le continent.



« Il est inacceptable que nous restions silencieux et indifférents alors que 60 % de la population de notre continent (799 millions de personnes) est touchée par une insécurité alimentaire modérée ou sévère — ce qui place [l’Afrique] au niveau le plus élevé à l’échelle mondiale. Cela signifie qu’un tiers des personnes sous-alimentées dans le monde, soit 282 millions de personnes, vivent en Afrique », a déclaré M. Matekane au nom du roi Letsie III, du Royaume du Lesotho.



Cet événement a servi de signal d’alarme pour les nations africaines afin qu’elles renforcent leur volonté politique d’atteindre les objectifs continentaux en matière de nutrition, ainsi que leur volonté d’investir pour relever les défis imminents qui contribuent à la malnutrition et à l’insécurité alimentaire, lesquels se sont intensifiés dans les États membres de l’Union africaine.



Examinant les progrès réalisés dans la lutte contre la malnutrition en Afrique, Minata Samate Cessouma, commissaire à la Santé, aux affaires humanitaires et au Développement social de la Commission de l’Union africaine, a présenté le rapport d’avancement basé sur le Tableau de bord continental de responsabilisation en matière de nutrition.



Ce tableau de bord est un outil de plaidoyer basé sur des données qui donne un aperçu de la manière dont les dirigeants africains mettent en place les principaux indicateurs de nutrition. Josefa Sacko, commissaire à l’Agriculture, au développement rural, à l’économie bleue et à l’environnement durable de l’Union africaine, a proposé un examen plus approfondi des progrès réalisés dans le cadre de la Déclaration de Malabo et des engagements du Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine (PDDAA) de l’Union africaine.



Le vice-président de Côte d’Ivoire, Tiémoko Meyliet Koné, a résumé les activités menées au cours de l’Année de la nutrition 2022 de l’Union africaine et dans le cadre de la Déclaration d’Abidjan, et qui appellent à une accélération des investissements, de la mise en œuvre et de la coordination pour améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire en Afrique.



Représentant le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi A. Adesina, la vice-présidente chargée de l’Agriculture et du développement humain et social, Beth Dunford, a déclaré aux participants que le plan d’action multisectoriel de la Banque offrait des solutions aux problèmes de malnutrition en Afrique.



Elle a déclaré que le plan catalyse les investissements intelligents en matière de nutrition dans toutes les opérations de la Banque, ce qui a permis à cette dernière de réaffecter 2,8 milliards de dollars d’investissements dans son portefeuille pour qu’ils soient "intelligents" en matière de nutrition.





