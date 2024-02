Alwihda Info dénonce le harcèlement contre le journaliste Djimet Wiché et appelle à l'intervention des autorités

Le journal Alwihda exprime sa profonde préoccupation et sa ferme condamnation face au harcèlement continu dont est victime M. Djimet Wiché, Secrétaire Général Adjoint de l’Union des Journalistes Tchadiens (UJT), journaliste à l'Agence Tchadienne de Presse et d'Editions (ATPE) et directeur de publication sortant de Alwihda.



Depuis plus de trois semaines, M. Djimet Wiché est suivi par des individus non identifiés, une situation qui a plongé ce dernier dans une psychose permanente malgré les démarches entreprises auprès des autorités compétentes. Ce harcèlement porte atteinte aux libertés fondamentales et menace la sécurité personnelle de M. Djimet Wiché ainsi que la liberté de presse dans notre pays.



Nous rappelons que la personne humaine est sacrée et inviolable, et que tout citoyen, y compris M. Djimet Wiché, a droit à la vie, à l'intégrité physique et à la liberté de mouvement. Ces principes sont fondamentaux pour le bon fonctionnement de toute société démocratique et doivent être respectés sans condition.



Alwihda Info demande avec insistance aux autorités tchadiennes, et en particulier au Président de la République, Chef de l'État, d'intervenir sans délai pour mettre un terme à ces agissements inacceptables. Nous exigeons que des mesures concrètes soient prises pour assurer la sécurité de M. Djimet Wiché et de tous les journalistes tchadiens, permettant ainsi à la presse de jouer pleinement son rôle de pilier de la démocratie.



La liberté d'expression et la sûreté des journalistes ne doivent plus jamais être compromises par des menaces ou des intimidations.



Pour le comité de direction et l'équipe de Alwihda

Djamil Ahmat Mahamat