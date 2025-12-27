Am-Timan : 50 jeunes s'approprient les clés de l'éloquence

Pendant plusieurs jours, les salles du CLAC ont résonné des exercices de diction et des discours de pratique. Les participants ont appris que prendre la parole n'est pas seulement un don, mais une science qui se travaille. De la maîtrise de la posture à l'adaptation du message selon l'auditoire, ces jeunes ont acquis les codes de la communication d'impact, essentiels pour leur réussite scolaire et future vie professionnelle.



Au-delà du simple exercice scolaire, cet atelier a révélé le potentiel de plaidoyer des participants. En apprenant à structurer une pensée et à gérer leur stress, ces lycéens et collégiens sont désormais aptes à mener des campagnes de sensibilisation, à animer des débats associatifs ou à porter la voix de leurs communautés. L'art oratoire devient ainsi un outil puissant au service du développement local.



La remise des attestations n'est pas une fin, mais un commencement. Pour pérenniser ces acquis, les organisateurs ont officialisé la création du Club des Orateurs d'Am-Timan. Ce nouveau cadre offrira aux jeunes un espace permanent pour s'exercer, s'affronter lors de joutes oratoires et cultiver cette "crainte positive" du public qui forge les grands communicateurs.

