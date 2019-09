La deuxième édition d’Ambition Africa – évènement business de référence entre l’Afrique et la France - se tiendra à Paris les 30 et 31 octobre : les inscriptions sont toujours ouvertes pour les entreprises françaises et africaines. Les entreprises gabonaises à la recherche de fournisseurs français ou d’expertises françaises pour leurs projets sont invités à s’inscrire rapidement, les places étant limitées : https://events-export.businessfrance.fr/ambition-africa/

Ambition Africa 2019 s’articulera sur deux journées autour de :

Une séance plénière en présence d’officiels français et africains

Des ateliers thématiques sectoriels et transversaux

Des rendez-vous d’affaires ciblés au format B2B

Un village d’experts

Des cocktails de networking

Le Flyer de l’événement est à télécharger sur le lien ci-dessous.

