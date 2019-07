Appel à candidatures pour reconnaître les femmes africaines exceptionnelles qui font progresser la paix et la sécurité en Afrique

La Commission de l'Union africaine (CUA) et le Bureau des Nations Unies auprès de l'Union africaine (UNOAU) appellent à la nomination de femmes africaines qui ont exceptionnellement avancé le programme femmes, paix et sécurité. Les femmes figureront dans un prochain livre commémoratif qui devrait être lancé en 2020. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. Au moins vingt (20) femmes africaines figureront dans le livre. Un chapitre sera consacré à chaque femme pour partager son histoire ou sa contribution à l’un des quatre piliers de la résolution 1325, à savoir; prévention, protection, participation et / ou secours et relèvement.

En outre, le livre vise à envoyer un message d'encouragement aux femmes de notre continent et du reste du monde, en reflétant les histoires et les contributions exceptionnelles des femmes à la paix et à la sécurité sur le continent et en offrant une expérience d'apprentissage et une motivation aux autres. Les femmes, en particulier les jeunes femmes impliquées dans des activités de médiation, de consolidation de la paix et de maintien de la paix. Le livre commémoratif sera lancé en marge de la 33e session ordinaire de l'Assemblée d'État et du gouvernement de l'Union africaine (Sommet de l'UA), prévue pour février 2020 au siège de l'Union africaine à Addis-Abeba, en Éthiopie. Cela s’alignera également avec le lancement du thème de l’Union africaine de l’année 2020, intitulé «Faire taire les armes à feu d’ici 2020».

La collaboration Union africaine-Nations Unies envisagée dans le cadre de cette initiative reflète un partenariat plus étroit entre les deux organisations, marqué par la signature du Cadre commun ONU-UA pour un partenariat renforcé pour la paix et la sécurité en avril 2017, par H.E. Moussa Faki Mahammat, Président de la Commission de l'UA et H.E. Antonio Guterres, Secrétaire Général des Nations Unies.

En 2000, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté sa résolution 1325 (2000) sur les femmes, la paix et la sécurité. La résolution observait que les conflits affectaient différemment les femmes et soulignait qu'il était important importait que les processus de paix soient inclusifs et tiennent compte des besoins, des points de vue et garantissent la participation des femmes afin d'obtenir des résultats positifs et d'obtenir un dividende de la paix durable.

Les candidatures prendront fin le 12 août 2019. Pour postuler, visitez le site livre commémoratif sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur https://UNOAU.UNmissions.org/ et https://AU.int/fr/ commemorative-book sur https://AU.int/.