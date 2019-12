Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) soutient le développement du secteur énergétique algérien à travers deux facilités de prêt octroyées à Sonatrach Petroleum Investment Corporation pour un montant de 250 millions de dollars US

Les prêts seront affectés à la maintenance de la raffinerie de Sonatrach en Italie, son premier investissement international Européen, et à l'achat de pétrole brut à Saudi Aramco ; Ces prêts viennent soutenir les efforts de Sonatrach pour diversifier sa base industrielle, assurer un approvisionnement régulier de la raffinerie en pétrole brut Saoudien et étendre sa présence géographique.

L'Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) (http://www.APICORP.org/), une institution financière multilatérale de développement, a accordé deux facilités de prêt d'un montant total de 250 millions de dollars US à Sonatrach Petroleum Investment Corporation (SPIC), une filiale de Sonatrach International Holding Corporation détenue par Sonatrach, la compagnie pétrolière nationale algérienne.

Le premier prêt est une facilité de préfinancement bilatérale de 100 millions de dollars US qui servira à financer l'entretien du complexe Sonatrach Raffineria Italiana en Sicile, en Italie, racheté en décembre 2018 à ExxonMobil par Sonatrach. Le second prêt, une lettre de crédit syndiquée de 150 millions de dollars US, est destiné à l'achat de pétrole brut à Saudi Aramco pour approvisionner Sonatrach Raffineria Italiana.

Ahmed Ali Attiga, PDG d'APICORP, a déclaré : « APICORP s'engage à soutenir et à financer Sonatrach dans sa première acquisition à l'étranger. Cette démarche s'inscrit dans notre mission qui est notamment de jouer un rôle actif dans le développement du secteur énergétique de nos pays membres et de contribuer à leur diversification et à leur expansion géographique. En tant que partenaire financier reconnu du secteur énergétique régional, nous sommes fidèles à notre mission en apportant notre soutien à l’Algérie comme à nos autres États membres et en offrant les solutions de financement les plus adéquates à cette industrie essentielle. »

Nordine Bouteldja, Directeur Général de SPIC a déclaré : « Notre investissement stratégique dans le raffinage international à travers la Sonatrach Raffinera Italiana contribue à répondre à la demande locale d'énergie et à pallier les déséquilibres dans les réserves pétrolières. Il est essentiel dans le cadre de nos efforts de diversifier nos actifs énergétiques et d'assurer un approvisionnement fiable en pétrole brut, dans le but de répondre à la demande énergétique locale et de corriger les déséquilibres dans l'approvisionnement du marché intérieur en pétrole. »

Située à Augusta, en Sicile, Sonatrach Raffineria Italiana est la première acquisition de Sonatrach à l'étranger. Le complexe de raffinage intégré, connecté aux principaux axes maritimes mondiaux en Méditerranée, affiche un taux de conversion de 200 000 b/j et peut produire une large gamme de produits en aval, notamment de l'essence, des distillats, des mazouts, des lubrifiants, des asphaltes et des produits chimiques.

Plus tôt dans l’année, APICORP a signé une Convention Cadre de Banque Conseil en matière de services financiers.

Le bureau parisien du cabinet d'avocats international Allen & Overy a été le conseiller juridique d'APICORP pour la transaction signée avec Sonatrach Petroleum Investment Corporation.

