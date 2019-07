Artista Americano Wordsmith partilha palco com Cantores Angolanos de Hip-Hop em concerto no Centro Cultural Brasil-Angola

A Embaixada dos Estados Unidos da América em Luanda e o Centro Cultural Brasil-Angola (CCBA) convidam os órgãos de comunicação social para a cobertura do concerto de Hip Hop do rapper americano [Wordsmith](https://wordsmithmusic.com/), cantores angolanos e artistas brasileiros, que terá lugar, na quarta-feira, 10 de Julho de 2019, a partir das 17:30, no CCBA, sito […]

A Embaixada dos Estados Unidos da América em Luanda e o Centro Cultural Brasil-Angola (CCBA) convidam os órgãos de comuni...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...