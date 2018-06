As mudanças políticas impulsionam a pontuação risco-remuneração nos mercados da África Austral

Uma ampla mudança política levou a uma melhoria da pontuação risco-remuneração em muitas economias da África Austral, de acordo com o 2018 Africa Risk-Reward Index da Control Risks ([www.ControlRisks.com](http://www.controlrisks.com/)) e da Oxford Economics. O Zimbabué, liderando com a maior mudança positiva, Moçambique e a África do Sul assistiram a reformas económicas e sociais após… Read […]

Uma ampla mudança política levou a uma melhoria da pontuação risco-remuneração em muitas econo...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...