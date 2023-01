Assassinat de Martinez Zogo : l’hommage de la communauté camerounaise de France

Son Excellence André-Magnus Ekoumou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun en France, a procédé ce mercredi 25 janvier 2023, devant toute la grande famille diplomatique du Cameroun en France, et l'ensemble des usagers présents, à la pose d’une gerbe de fleurs, à l’entrée principale de la représentation diplomatique à Paris.



La cérémonie, qui a connu la présence de plus de 300 personnes, a été organisée en la mémoire du chef de chaîne de la radio urbaine Amplitude Fm, Martinez Zogo (Mbani Zogo Arsène Salomon, de son nom officiel), basée à Yaoundé, et dont le corps sans vie a été découvert dans les environs de la ville de Soa, une banlieue de la capitale camerounaise.



Le journaliste était porté disparu depuis le mardi 17 janvier 2023. Et les recherches ont finalement permis de retrouver le corps sans vie de Martinez Zogo, dimanche 22 janvier 2023.



Il faut rappeler qu’après la découverte de la dépouille macabre du chef de chaîne de la radio urbaine Amplitude FM, une centaine d’organisations de la société civile, sous la coordination du Réseau des Droits d l’Homme en Afrique Centrale, a donné une conférence de presse, le 23 janvier 2023 à Douala. Les syndicats des journalistes ont ainsi pris position.



En effet, ils interpellent le gouvernement afin que toute la lumière soit faite sur ce crime crapuleux.



Pour sa part, Sadibou Marong, directeur du bureau Afrique subsaharienne de RSF a appelé « les autorités camerounaises à mener jusqu’au bout et de manière indépendante l’enquête ouverte, et à mettre un terme au climat de violence pour les professionnels des médias dans le pays ».



« L'Union européenne condamne fermement le meurtre du célèbre animateur de radio camerounais, Martinez Zogo. Il est essentiel qu'une enquête approfondie, déjà annoncée par les autorités, clarifie toutes les circonstances de ce meurtre et que les responsables soient traduits en justice », a rappelé Nabila Massrali, porte-parole du chef de la diplomatie européenne.



Après le communique du gouvernement qui a clairement condamné l’acte odieux commis sur la personne du Martinez Zogo, des journalistes, conduits par les responsables de la Fédération des éditeurs de presse, sont venus à la rencontre du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, le 23 janvier dernier.



Pour l’heure, l’on attend les résultats d’une enquête qui devrait permettre de mettre la main sur les commanditaires du crime, et surtout les assassins de Martinez Zogo. Il s’agit d’un crime de trop qui ne devrait être impuni.