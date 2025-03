BEAC : Le Comité de Politique Monétaire ajuste ses taux directeurs pour 2025

Un renforcement de la croissance à 2,9% , soutenu par la bonne performance des activités non pétrolières ( 3,9% en 2025, contre 3,1% en 2024).

, soutenu par la bonne performance des activités non pétrolières ( en 2025, contre en 2024). Un repli du taux d'inflation à 2,9% , sous la norme communautaire, comparé à 4,1% en 2024.

, sous la norme communautaire, comparé à en 2024. Une légère amélioration du solde budgétaire, qui sera de -0,9% du PIB en 2025, après -1,2% en 2024 .

en 2025, après . Une dégradation du solde du compte courant, qui devrait atteindre -4,0% du PIB , contre -0,4% en 2024.

, contre en 2024. Une augmentation de la masse monétaire de 10,6% , contre 10,0% en 2024.

, contre en 2024. Des réserves de change en hausse de 4,0%, atteignant 7 584,9 milliards de FCFA, ce qui correspond à un taux de couverture extérieure de 76,1%.

Ajustements des Taux Directeurs

Taux d'Intérêt des Appels d'Offres : Réduction de 5,00% à 4,50% .

: Réduction de . Taux de la facilité de prêt marginal : Réduction de 6,75% à 6,00%.

Taux de la facilité de dépôt à 0,00% .

à . Coefficients des réserves obligatoires à 7,00% sur les exigibilités à vue et 4,50% sur les exigibilités à terme.

Au cours de cette réunion, les membres du CPM ont examiné les perspectives macroéconomiques mondiales et sous-régionales. Selon le, les prévisions de croissance économique mondiale pour 2025 et 2026 s'établissent à, légèrement en hausse par rapport àen 2024 et au même niveau deen 2023.Sur le plan sous-régional, les prévisions mises à jour par la BEAC pour 2025 comprennent :Après avoir analysé l'évolution récente des conditions économiques, le Comité de Politique Monétaire a décidé des ajustements suivants :En revanche, le CPM a choisi deCes décisions visent à renforcer la croissance économique et à maintenir la stabilité des prix dans la zone CEMAC. Le Comité de Politique Monétaire reste attentif aux évolutions économiques pour ajuster ses politiques en conséquence, s'assurant ainsi d'une réponse adéquate aux défis économiques actuels.