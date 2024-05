Bamako : phase finale du Dialogue Inter-Maliens pour la Paix et la Réconciliation nationale

Le Président du Comité de pilotage du Dialogue Inter-Maliens, Ousmane Issoufi MAIGA, a souligné la dimension inclusive du processus, rappelant l’engagement pris en décembre 2023 par le Chef de l’État. Il a rendu hommage aux membres du Comité disparus et a exprimé sa compassion pour toutes les victimes civiles et militaires du terrorisme.



La phase actuelle est décrite comme l’ultime étape de synthèse et de consolidation des recommandations issues des discussions préliminaires tenues dans les communes, les régions, les ambassades, les consulats et les universités de Bamako et Ségou. Cette démarche assure qu’aucun Malien n’est laissé pour compte dans la quête d’une paix durable.

La semaine sera marquée par des débats sur les diverses thématiques, dans un esprit de dialogue fraternel et constructif. Les conclusions, recommandations et résolutions qui émergeront de ces discussions seront consignées dans un rapport final qui sera remis au Chef de l’État.



Dans son discours d’ouverture, le Colonel Assimi GOÏTA a exprimé sa gratitude envers Allah pour avoir permis la tenue de cette phase nationale, soulignant l’inclusivité du processus depuis son commencement. Il a rappelé les efforts des Maliens à tous les niveaux pour proposer des solutions visant à surmonter la crise et à renforcer le vivre-ensemble.

« Le Mali, naguère paisible, a dû affronter une crise complexe et des conflits exacerbés par des influences internes et externes. Mais, dans un sursaut de dignité, le peuple malien a repris son destin en main, illustré par la reprise de Kidal et d’autres territoires du nord », a déclaré le Président GOÏTA.



Il a mis en lumière l’engagement du Comité de Pilotage à respecter la diversité d’opinions et culturelle, et à interdire toute forme de discours haineux. Les discussions ont abordé des thématiques directement liées à la vie socioéconomique et culturelle des Maliens, incluant la paix, la réconciliation nationale, les questions politiques, économiques, sécuritaires, et géopolitiques.



Le Président de la Transition a également souligné l’importance de l’unité et de la solidarité pour surmonter les défis actuels et futurs, affirmant que « le peuple malien compte d’abord sur ses propres forces, mais aussi sur l’accompagnement de partenaires sincères et sur une intégration réelle au sein de l’Alliance des États du Sahel».*



Le Colonel Assimi GOÏTA a encouragé les participants à maintenir un esprit de franchise et de patriotisme pour que les recommandations finales reflètent fidèlement les préoccupations des Maliens. Il a déclaré ouverte la phase nationale du dialogue, exprimant son espoir de succès pour les travaux engagés.