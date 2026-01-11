Alwihda Info
TCHAD

Barh Signakha : Magnam sous le choc après un incendie dévastateur, les élus en renfort


Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 12 Janvier 2026


Le 3 janvier 2026 restera une date noire pour le canton Sorki. Un incendie de grande ampleur a ravagé plus de 150 hectares de cultures de berbéré, privant des dizaines de foyers de leur récolte annuelle. Face au désastre, une délégation envoyée par le député Mahamat Zene Alhadj Yaya s'est rendue sur place ce dimanche pour apporter un soutien d'urgence.


Barh Signakha : Magnam sous le choc après un incendie dévastateur, les élus en renfort


  Le 3 janvier 2026, le village de Magnam, situé dans le département de Barh Signakha (Sous-préfecture de Bara Sorki, canton Sorki), a été frappé par un incendie agricole dévastateur. Ce sinistre a plongé des dizaines de familles dans une situation de détresse extrême, compromettant leur sécurité alimentaire et leurs moyens de subsistance.

 

Une mission conjointe menée par les services provinciaux de l’Agriculture, de l’Environnement, de l’Action sociale et l’ANADER de Melfi a révélé des pertes considérables :
  • 71 champs de berbéré détruits
  • 153 hectares de terres brûlées
  • Environ 123 tonnes de production perdue
Adoum Issa Soubiane, chef de secteur de l'ANADER de Melfi, a déclaré :
« Les pertes sont énormes et nécessitent une réponse rapide afin de soutenir les producteurs touchés et éviter une crise plus profonde. »

 

Les autorités ont également alerté sur les conséquences environnementales de cet incendie. La faune et la flore locales ont été gravement affectées, fragilisant l'équilibre écologique de la région.

 

Face à cette crise, un élan de solidarité commence à se manifester. Le 11 janvier 2026, le député du département, Mahamat Zene Alhadj Yaya, a mobilisé une équipe de conseillers provinciaux, dirigée par Mahamat Ali Ramadan et Sidick Ramadan, ainsi que des militants du MPS, pour apporter un soutien aux populations sinistrées.

 

Après avoir échangé avec les victimes et exprimé la compassion du député, une aide symbolique a été remise aux producteurs touchés. Ce geste a été conçu pour soulager leur détresse et redonner espoir aux familles affectées.

 

La situation à Magnam souligne l'importance d'une mobilisation rapide et efficace lors de crises agricoles. Les efforts des autorités locales et du député visent à reconstruire la vie des sinistrés et à rétablir la sécurité alimentaire dans la région. Un soutien continu sera essentiel pour aider ces familles à surmonter les conséquences de cette tragédie.


