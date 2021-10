Bassin du Lac Tchad : la 3ème édition du Forum des gouverneurs se tient à Yaoundé

Après Abuja (Nigeria) en 2018 et Niamey (Niger) en 2019, la capitale camerounaise accueille la troisième réunion du Forum des gouverneurs du Bassin du Lac Tchad, sur la stabilisation, la consolidation de la paix et le développement durable. Les participants à ces assises sont constitués de représentants des institutions nationales, de partenaires multilatéraux, et de la société civile.



Placé sous le haut patronage du président de la République du Cameroun Paul Biya, l’événement qui aura lieu au Palais des Congrès de Yaoundé, du 4 au 5 octobre 2021, rentre dans le cadre des contributions à la mise en œuvre de la Stratégie régionale de stabilisation, de relèvement et de résilience des zones touchées par les effets pervers de Boko Haram, la secte islamiste qui secoue cette région depuis une dizaine d’années. Depuis 2018, ces assises visent à réunir, chaque année, les gouverneurs des territoires touchés par les actions de la secte Boko Haram : les régions de l’Extrême-Nord et du Nord au Cameroun ; les provinces du Lac et du Hadjer Lamis au Tchad, la région du Diffa au Niger et les Etats de Borno, de l’Adamaoua et de Yode au Nigeria.



Les objectifs poursuivis concernent notamment, l’examen des questions d’intérêt mutuel, le partage d’expérience et d’identification des programmes transfrontaliers et régionaux essentiels et des initiatives politiques, susceptibles de stabiliser les communautés touchées par la crise de Boko Haram. Principale plateforme de dialogue, de coopération et d’échanges transfrontaliers, le Forum des gouverneurs du Bassin du Lac Tchad cherche à soutenir les efforts nationaux, régionaux et multinationaux en cours, visant à stabiliser la région. De plus, il s’est engagé à promouvoir le dialogue et la coopération transfrontalière, à renforcer la sécurité transfrontalière et à faciliter le commerce transfrontalier et la relance économique, pour améliorer les moyens de subsistance.



Quant aux gouverneurs, ils se doivent de concevoir et de mettre en œuvre des plans d’actions territoriaux (PAT) devant servir de base à la stabilisation, au relèvement et à la résilience à long terme de la région. Il faut rappeler que le Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) a été créée en mai 1964 par les quatre pays riverains du lac Tchad (Cameroun, Niger, Nigeria et Tchad. La République centrafricaine et la Libye l’ont rejointe respectivement en 1996 et 2008. Ainsi donc, la CBLT a pour mandat de gérer le Lac Tchad et les autres ressources en eau partagées du Bassin du Lac Tchad, de manière durable et équitable, de préserver les écosystèmes et de promouvoir l’intégration régionale, la paix et la sécurité dans la région.