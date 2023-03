Bénin : la Chine fait don de drones de surveillance et d'intervention à l'armée pour lutter contre le terrorisme

Le ministre de la Défense nationale, Monsieur Fortunet Alain NOUATIN, a reçu les drones de type PMR-50 lors d'une cérémonie officielle qui s'est tenue le 24 mars 2023. Le Général de Brigade Fructueux GBAGUIDI, Chef d'État-Major Général des Forces Armées Béninoises, était également présent à cette occasion.



Les drones offerts par la Chine sont conçus pour s'adapter à diverses situations et permettront à l'armée béninoise de renforcer ses capacités de surveillance et d'intervention. Ce soutien de la Chine témoigne de l'engagement de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme et le banditisme transfrontalier en Afrique de l'Ouest.



Le Bénin a connu une montée de la violence terroriste et du banditisme ces dernières années, notamment dans la région frontalière avec le Burkina Faso et le Niger. Les groupes armés ont mené des attaques meurtrières contre les forces de sécurité et les civils, entraînant la mort et le déplacement de milliers de personnes.



Le don de drones de combats de la Chine est donc une aide précieuse pour l'armée béninoise dans sa lutte contre ces menaces. Cela montre également l'importance de la coopération internationale pour faire face aux défis sécuritaires dans la région.