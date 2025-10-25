Alwihda Info
Enquête

Boxe au Tchad : Le sport oublié des rings silencieux


Alwihda Info | Par Barra Lutter - 25 Octobre 2025


Au Tchad, la boxe semble avoir disparu des radars. Alors que le pays s’efforce de redynamiser son secteur sportif, la discipline nationale semble condamnée à l’oubli. Aucune compétition officielle n’est organisée, et les jeunes aspirants boxeurs manquent cruellement de structures de formation et de suivi. Les rings, autrefois lieux de combat et de discipline, restent silencieux, reflet d’un désintérêt général.


  Cette situation met en lumière un problème plus large : le manque de planification et de soutien pour les disciplines moins médiatisées. La boxe pourrait pourtant jouer un rôle crucial dans la détection de talents, l’insertion des jeunes et le rayonnement international du sport tchadien.

Si rien n’est fait, la discipline disparaîtra, laissant derrière elle des rêves fracassés et un vide sportif inquiétant. Les clubs, les autorités et les passionnés doivent agir rapidement : réhabiliter les rings, former les jeunes et relancer les compétitions. Il est temps de redonner à la boxe tchadienne sa voix, son rythme et sa gloire.


