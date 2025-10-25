Boxe au Tchad : Le sport oublié des rings silencieux





Cette situation met en lumière un problème plus large : le manque de planification et de soutien pour les disciplines moins médiatisées. La boxe pourrait pourtant jouer un rôle crucial dans la détection de talents, l’insertion des jeunes et le rayonnement international du sport tchadien.



Si rien n’est fait, la discipline disparaîtra, laissant derrière elle des rêves fracassés et un vide sportif inquiétant. Les clubs, les autorités et les passionnés doivent agir rapidement : réhabiliter les rings, former les jeunes et relancer les compétitions. Il est temps de redonner à la boxe tchadienne sa voix, son rythme et sa gloire.