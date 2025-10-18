Tchad : La faiblesse sexuelle, un mal persistant qui pousse la population vers les tradipraticiens

Léon, trentenaire sur le point de se marier, consulte pour une faiblesse qui affecte sa relation. Il repart avec une décoction ("viagra naturel") et une poudre à diluer dans de la bouillie. Sa pathologie est si grave qu'un de ses amis confie que sa fiancée le juge "pas un homme".

Charles, un enseignant, a reçu un traitement à base de sexe de bœuf cuisiné avec une décoction sans sel, se vantant désormais de "faire trois coups" alors qu'il était auparavant incapable d'un seul.





Des Soins "Moins Chers" et un Orgueil Professionnel

Charles n'a payé que 1 000 francs CFA (pour l'achat du sexe de bœuf) grâce à une relation amicale.

Léon n'a déboursé que 15 000 francs CFA.

Mbainaissem Mbaitessem Khamis, président de la confédération nationale des tradipraticiens du Tchad, affirme recevoir quotidiennement "6 ou 7 patients" souffrant de cette pathologie, soulignant l'ampleur du phénomène.Des témoignages illustrent cette quête de remèdes traditionnels :Les patients et les tradipraticiens mettent en avant le coût relativement faible de ces traitements traditionnels :Le tradipraticien Khamis défend le coût de ses remèdes, estimant qu'ils sont "moins cher" compte tenu des efforts logistiques. Il explique aller jusqu'à Sarh pour se procurer les produits nécessaires. Ironisant sur le viagra pharmaceutique, il affirme que ses produits sont préférables, car le viagra laisserait le consommateur dans un état de "carcasse".