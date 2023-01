Burkina Faso : le gouvernement donne un mois à l'armée française pour quitter le territoire

Cette décision intervient alors que depuis plusieurs mois, des citoyens burkinabè manifestent régulièrement pour demander le départ des militaires français stationnés à Kamboinssin, dans le nord-est de Ouagadougou. Ces protestataires accusent la France de ne pas faire assez pour aider le Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme et de même d’être complice avec les agresseurs.



Le capitaine Ibrahim Traoré, qui est arrivé au pouvoir le 30 septembre 2022, a déclaré à maintes reprises qu'il souhaitait reconquérir l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale du Burkina Faso. Cette décision de mettre fin à l'accord avec les forces armées françaises s'inscrit dans cette volonté de reconquérir la souveraineté du pays.



Il reste à voir comment cette décision sera mise en œuvre et comment elle impactera la situation sécuritaire dans la région, alors que le Burkina Faso fait face à une montée de la violence terroriste. Les relations entre le Burkina Faso et la France devraient également être affectées par cette décision.