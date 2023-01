Burkina Faso : le président de la transition appelle à la reconquête des territoires occupés par les terroristes

Le président de la transition du Burkina Faso et chef suprême des forces armées nationales, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est rendu le 6 janvier dernier sur un site de formation de Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour les encourager et les préparer pour la reconquête des parties du territoire national sous occupation terroriste.



Il a exhorté les VDP à s'armer de courage et d'abnégation pour engager le combat contre les terroristes et libérer le pays. Il a également fustigé l'attitude et le comportement de certains Burkinabè qui rament à contre-courant de la volonté du peuple de se battre pour libérer le pays. Il a rassuré que les moyens seront mis en œuvre pour soutenir et accompagner les VDP dans leur déploiement sur le terrain.