AFRIQUE

Burkina : « Vous êtes les vrais héros de cette Nation ! » (Le capitaine Traoré aux pupilles de la Nation)


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 2 Décembre 2025



Le président du Faso, chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré a échangé avec une délégation des pupilles de la Nation, lundi dernier au palais présidentiel de Koulouba.

Accompagnés par la ministre de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale, les pupilles ont témoigné leur gratitude au président du Faso, pour les mesures fortes prises à leur profit. Au nom de ses camarades, la représentante des pupilles de la Nation, Julia Cécile Louré a exprimé sa gratitude au président du Faso pour l’attention et les initiatives déjà mises en œuvre pour faciliter leur prise en charge.

Elle a saisi l’occasion pour soumettre des doléances à leur « père » le président Ibrahim Traoré. Il s'agit entre autres de l'encadrement, de l'accès plus facile aux services sociaux, au logement et au transport.

C'est dans un ton paternel, que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré s'est adressé aux enfants affectés par la situation sécuritaire. Eux dont les parents se sont sacrifiés pour la défense de la Patrie. « Vous les pupilles de la Nation, (…) vous comprenez mieux que les autres enfants, pourquoi le Burkina Faso est dans cette situation, vous êtes des témoins directs », indique le chef de l’État.

Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a rassuré les pupilles de la Nation qu’en plus des actions déjà réalisées, des efforts sont en cours pour l’amélioration de leur quotidien et la préparation d'un meilleur avenir. « À partir de 2026, nous allons commencer la construction d'un certain nombre d'écoles qui seront baptisées écoles des pupilles de la Nation », annonce-t-il.

En outre, des conventions avec des structures de santé et des écoles privées sont envisagées afin de garantir l’accès à l’éducation et aux services sociaux, notamment dans les zones dépourvues d’établissements publics ou pour des besoins spécifiques.

Le chef de l’État a invité ses visiteurs du jour à la discipline, à l’esprit de famille, au respect des aînés et à bien travailler à l'école. Il a promis de continuer à les soutenir, eux qui sont à ses yeux : « les vrais héros, les piliers de la Nation ». Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de solidarité au Burkina Faso, « Dèmè sira », qui vise à garantir une protection constante des couches vulnérables.

Selon la ministre chargée de la Solidarité nationale, commandant Pélagie Kabré/Kaboré, ce sont 809 pupilles qui ont été dénombrés dont 522 déjà enrôlés et disposant de leurs cartes.




