CAN 2021 : le Cameroun, premier qualifié pour les 8èmes de finale

Les Lions indomptables du Cameroun ont laminé ce 13 janvier 2022 l’Ethiopie, au terme de la deuxième journée de la poule A de la Coupe d’Afrique des Nations de football (Can TotalEnergies 2021) qui se joue au Cameroun depuis le 9 janvier dernier.



Après un début de match un peu poussif, avec un but encaissé à la 4ème minute (Hotessa Dawa), puis le score d’un but partout à la mi-temps, les Lions indomptables du Cameroun sont montés en puissance au cours de la seconde manche pour prendre le dessus sur l’Ethiopie. Blessés dans leur tanière les Camerounais ont développé un jeu collectif pour venir à bout des Ethiopiens.



Le Cameroun remporte finalement la partie sur l’Ethiopie par 4 buts à 1, avec deux buts de Vincent Aboubakar (53’ et 55’) et deux buts de Karl Toko Ekambi (8’ et 67’). Au terme de cette deuxième journée donc, le Cameroun se qualifie pour les huitièmes de finale de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football. Il faut rappeler que lors du match d’ouverture le 9 janvier dernier le Cameroun a battu le Burkina Faso par 2 buts à 1.



Aujourd’hui, les Lions indomptables se retrouvent à la première place du groupe A avec panache. Double passeur décisif, le Camerounais Fai a failli finir le match en beauté avec un joli but. Mais sa frappe a été repoussée par le poteau du gardien éthiopien Shanko.

Si le Cameroun est jusque-là le seul pays à avoir inscrit plus de deux buts au cours d’un match, son attaquant Vincent Aboubakar est actuellement le meilleur buteur de la CAN, avec quatre réalisations.