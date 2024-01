CAN 2023 : Aboubakar Vincent présente ses « sincères excuses » après l’élimination des Lions Indomptables

Le 27 janvier 2024 restera gravé dans la mémoire des fans de football au Cameroun. L'équipe nationale a subi une défaite décevante face à son rival nigérian avec un score final de 0-2. Pour beaucoup, cette élimination précoce a été difficile à accepter, d'autant plus que les attentes étaient élevées pour une performance solide des Lions Indomptables.



Aboubakar Vincent s'est manifesté sur sa page officielle Facebook pour exprimer sa tristesse et ses excuses envers le peuple camerounais. "Entrée en jeu à la 80e minute, je n'ai vraiment pas pu vous faire plaisir en marquant et pour cela, je tiens humblement à vous présenter mes sincères excuses", a-t-il écrit.



Cette déclaration franche et empreinte d'humilité témoigne du professionnalisme et du sens des responsabilités dont fait preuve Aboubakar Vincent malgré la déception personnelle qu'il ressent certainement. Sa volonté de prendre la responsabilité de son rôle sur le terrain montre son engagement envers l'équipe nationale ainsi que sa reconnaissance envers les supporters qui ont placé leur confiance en lui.



Les réactions suite à cette publication ont été variées mais majoritairement empreintes d'empathie envers le joueur. De nombreux commentaires ont salué son honnêteté et son courage tout en lui renouvelant leur soutien indéfectible pour l'avenir. Certains ont également souligné que le football est un sport collectif où chaque membre de l'équipe partage une part égale des succès comme des défaites.