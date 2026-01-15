CAN 2025 : Le Sénégal terrasse l'Égypte et s'envole vers la finale !

Le Sénégal l’a fait. Dans un choc aux airs de revanche continentale, les hommes de l'équipe nationale ont écarté les Pharaons d'Égypte lors d'une demi-finale qui fera date. Ce n'est pas seulement une victoire, c'est une démonstration de force qui propulse le Sénégal vers sa deuxième finale consécutive, confirmant son statut de patron du football africain.









Une victoire sous le signe de la maturité



Sur la pelouse, il n'y a pas eu de place au doute. Les Lions ont livré une prestation caractérisée par :



Une discipline collective de fer : Un bloc compact qui n'a laissé aucun espace aux attaquants égyptiens.

Une maîtrise technique : Un milieu de terrain souverain qui a dicté le tempo de la rencontre.

Un engagement total : Chaque duel a été disputé avec l'énergie d'un groupe qui refuse la défaite.





Cette qualification n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une constance remarquable. Le Sénégal prouve qu'il possède aujourd'hui un groupe mature, capable de gérer la pression des grands rendez-vous.











La communion nationale depuis Abu Dhabi



L'événement a transcendé les frontières. En déplacement officiel à Abu Dhabi, le Président de la République a tenu à marquer une pause dans son agenda diplomatique pour suivre le match. Entouré de sa délégation, le chef de l'État a vibré au rythme des actions sénégalaises.



:



À l'annonce du coup de sifflet final, le Président a exprimé sa profonde joie et son soutien indéfectible aux Lions, saluant un parcours qui fait « rayonner le Sénégal ». Ce soutien depuis l'étranger symbolise l'unité de toute une nation derrière son équipe.











« Une dernière marche »



Malgré l'euphorie, le message reste lucide : le travail n'est pas fini. Il reste une étape, la plus importante, pour transformer cet essai en triomphe éternel. Pour la finale, les consignes sont déjà claires : rigueur, solidarité et ambition.







Le Sénégal retient son souffle. Les Lions ne sont plus qu'à 90 minutes (ou peut-être plus) d'écrire une nouvelle page glorieuse de leur histoire et de ramener, une fois de plus, le trophée à Dakar.

