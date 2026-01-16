CAN 2025 : Une finale de rêve entre le Maroc et le Sénégal pour la couronne africaine







Le Maroc a décroché sa place en finale de manière haletante, éliminant le Nigeria aux tirs au but (0-0, 4 t.a.b. à 2) lors d'un match disputé le 14 janvier à Rabat. Ce succès marque un retour du Maroc à ce stade de la compétition après 22 ans d'absence, avec l'espoir de remporter leur deuxième CAN depuis leur victoire en 1976. Leur dernière finale remonte à 2004, où ils avaient été battus par la Tunisie.



Les Lions de la Teranga, quant à eux, disputent leur troisième finale en quatre éditions, ayant remporté le titre en 2021 face à l'Égypte. Menés par la star Sadio Mané, les Sénégalais ambitionnent un doublé historique.

Bien que les deux équipes se soient affrontées à 31 reprises en matchs officiels, il est notable qu'elles ne se soient jamais rencontrées en phase finale de la CAN. L'historique des confrontations est en faveur du Maroc, qui a remporté 18 victoires, contre 6 pour le Sénégal et 7 nuls. Le stade de Rabat se prépare à vibrer pour cette rencontre qui promet d’être intense. Les Lions de l’Atlas, renforcés par le soutien de leur public et une défense robuste, seront opposés aux Lions de la Teranga, qui s'appuient sur une attaque talentueuse.



Les deux équipes présentent des philosophies de jeu distinctes, mais avec un objectif commun : soulever le trophée de la Coupe d'Afrique des nations et inscrire leur nom une nouvelle fois au palmarès de cette compétition prestigieuse. Ce choc entre le Maroc et le Sénégal est plus qu'une simple finale ; c'est un affrontement entre l'histoire et l'ambition, une occasion pour les joueurs de briller sur la scène continentale. Que le meilleur gagne !