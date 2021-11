CEMAC : Ghislain Thierry Maguessa Ebome apprécie positivement la coopération Congo-Cameroun dans la formation des ressources humaines

Le processus de délivrance des diplômes en fin de formation dans les écoles privées, les inscriptions des étudiants congolais au concours étatiques et différents quotas par rapport à ces étudiants, ont été, entre autres points qui ont meublé les échanges entre les deux personnalités. Ce quota engendre une dette de près de 250.000.000, un chiffre qui ralentie le processus de professionnalisation et d'employabilité des étudiants.

Face à tous ces éléments utiles et nécessaires, les deux parties sont parvenues à des conclusions susceptibles de garantir la poursuite de cette coopération entre les deux Etats dans le cadre de la formation des ressources humaines, utiles tant pour le pays et pour le continent.



Les étudiants congolais pourront continuer à se former dans les écoles, instituts et universités du Cameroun. « Les produits congolais sont formidables » Pouvait s’exclamer le Ministre camerounais de l'Enseignement supérieur, Jacques FAME NDONGO, avant de rassurer la partie congolaise sur l’avenir : « Nous allons utilisés les moyens les plus modernes pour résoudre tous ces problèmes, qui sont superficiels »



A sa sortie d’audience, au micro de la presse, le ministre Ghislain Thierry Maguessa Ebomé a pu apprécier l’excellence des relations existant entre le Congo et le Cameroun. « Nous sommes au Cameroun, ça témoigne de la bonne qualité de nos relations », pouvait-il faire savoir à la presse.



Le ministre Maguessa Ebomé n’a pas manqué de faire observer les perspectives heureuses qu’offre le Cameroun, en matière de formation de l’élite intellectuelle : « Le Cameroun est un des pays membres de la CEMAC qui offre des opportunités de formation importantes à la jeunesse de la sous région. » A précisé le ministre congolais avant d’ajouter : « Et c’est pour cette raison d’ailleurs que le Congo a résolu d’envoyer ses étudiants en formation, ici, au Cameroun. »



Une coopération, à entendre le ministre Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, qui produit déjà des bons fruits : « Nous heureux de constater que ces étudiants sont bien formés et constituent une ressource humaine importante pour le développement de la sous région et de l’Afrique. » A déduit le ministre de l’enseignement technique et professionnel.



Il sied de retenir que le Ministre Ghislain Thierry Maguessa Ebomé a été informé sur la situation des étudiants congolais à l’Université Inter-États de Sangmelima, fruit de la coopération au plus haut niveau des deux Chefs d’Etat, Paul Biya du Cameroun et Denis Sassou-N’guesso du Congo, un modèle parlant de l’intégration sous régionale.