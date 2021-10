CGLU Afrique : Mme Christine Mba Ndutume adoubée comme présidente

Ainsi, après l’acceptation de sa profession de foi par ses pairs du Comité exécutif de CGLU Afrique, Mme Christine Ndutume Mba, maire de Libreville vient d’être confirmée comme présidente de CGLU Afrique jusqu’au 20 mai 2022. Dans sa profession de foi, Mme le maire de Libreville s’engage à présider l’organisation avec dévouement et détermination, afin que CGLU Afrique apporte sa contribution à la réalisation de la vision définie par les membres de l’organisation à savoir, “contribuer à l’unité du continent et promouvoir le développement de l’Afrique à partir de ses territoires”.



Au cours de la mission de la délégation de CGLU Afrique, des séances de travail ont été organisées avec les membres de l’Association des Maires du Gabon (AMG), avec le Réseau des Femmes Élues Locales (REFELA) du Gabon, et avec les équipes de la mairie de Libreville. Ces séances de travail ont permis aux collectivités territoriales du Gabon de prendre la mesure des responsabilités qui sont les leurs, dans la consolidation de la politique de la décentralisation au Gabon, et pour assurer une participation massive des élus locaux gabonais au prochain Sommet Africités prévu à Kisumu au Kenya en mai 2022. La délégation du secrétariat général de CGLU Afrique a été informée de la réorganisation du REFELA-Gabon. L’on a insisté pour que soit mis en place, la section gabonaise du réseau des jeunes élus locaux (YELO-Gabon), qui va réunir les élues locales et élus locaux âgés de 35 ans et moins.



La délégation a enfin indiqué à la présidente de CGLU Afrique, les manifestations internationales auxquelles sa présence est souhaitée, à savoir : la COP 26 à Glasgow, en Ecosse, au Royaume-Uni, du 1er au 12 novembre 2021 ; la réunion du Bureau Exécutif de CGLU-Monde à Barcelone, en Espagne, du 16 au 18 novembre 2021 ; le 9ème Forum Mondial de l’Eau à Dakar, au Sénégal, du 22 au 26 mars 2022 ; et le Sommet Africités à Kisumu, au Kenya, du 17 au 21 mai 2022.



Par ailleurs, le 29 septembre 2021, sous la conduite de Mme la présidente de CGLU Afrique et maire de Libreville, une délégation a été reçue en audience par le Premier ministre du Gabon, Mme Rose Christiane Ossouka Raponda, en présence du ministre d’Etat, ministre de la Décentralisation du Gabon, Mathias Otounga Ossibadjouo. Cette audience a permis de confirmer l’accord du Gabon d’accueillir le siège du Bureau Régional de CGLU Afrique à Libreville et la signature prochaine de l’accord de siège correspondant entre le gouvernement du Gabon et CGLU Afrique.