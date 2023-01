CHAN 2023 : Mahamat Alhadj Allahou, arbitre international tchadien, officiera le match Ghana-Soudan

La Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA) a annoncé que Mahamat Alhadj Allahou sera sur le terrain ce jeudi 19 janvier 2023 pour diriger le match entre le Ghana et le Soudan. Cette participation est un grand pas en avant pour le Tchad dans le monde de football, car c'est la première fois qu'un arbitre tchadien est sélectionné pour officier dans un tournoi international de cette envergure.



La Fédération Tchadienne de Football Association a félicité Mahamat Alhadj Allahou pour sa sélection et a encouragé tous les arbitres tchadiens à travailler dur pour atteindre les mêmes objectifs. Cette participation est également une source de fierté pour le pays des Sao.



En tant qu'arbitre international, Mahamat Alhadj Allahou aura l'occasion de montrer ses compétences et de faire connaître davantage le Tchad.