Cambasket 2018 : la 1ère édition a été lancée à Brazzaville

Après la sublime épopée des jeux africains 2015, véritable brassage de la jeunesse africaine, le Congo est encore à l’honneur avec le lancement à Brazzaville de la 1ème édition du Cambasket 2018 sous la férule de l’organisation du sport militaire en Afrique (OSMA).



Le coup d’envoi de cette compétition qui regroupe 10 pays africains a été donnée en fin d’après –midi, de ce 12 juin, par Denis Sassou N’Guesso. Une cérémonie d’ouverture riche en couleurs avec un gymnase Etienne Mongha de Ouenzé plein à craquer.



L’entrée des délégations présentes à Brazzaville est le premier acte marquant de cette cérémonie d’ouverture ponctuée par plusieurs allocutions dont celle du président de l’OSMA, David Cabré, qui n’a pas manqué de témoigner sa reconnaissance à l’endroit Denis Sassou N’Guesso et à son gouvernement pour « avoir rendu possible la tenue du 1er Cambasket », en dépit de la conjoncture socioéconomique que traverse la plupart des états africains.



En match inaugural, le Congo est difficilement arrivé à bout des guinéens 55 paniers contre 50. Les coéquipiers d’Abdoulaye n’ont pas démérité, car au cours du premier carton, ils ont pu réduire l’écart de 14 paniers en procédant par des contre-attaques mettant à rudes épreuves les congolais de Lions club.



Cette journée inaugurale s’est poursuivie avec deux autres rencontres, à savoir Algérie-Sénégal et Angola-Côte d’Ivoire.

A noter que 10 équipes prennent part à cette compétitions reparties e deux poules. Le pays organisateur, le Congo, est logé dans la poule A avec la Guinée, le Sénégal, le Kenya et l’Algérie. Dans la poule B, on trouve l’Angola, la Côte d’Ivoire, le Cameroun et le Maroc. La clôture de cette compétition est prévue le 19 juin prochain.