Cameroun/Batouri : Des trafiquants d'ivoire risquent la prison

L’opération a été effectuée au cours d'une opération coup de poing menée par la délégation départementale de la Forêt et de la Faune de la Kadey en collaboration avec la gendarmerie et avec l'assistance technique de l’organisation non gouvernementale appelée LAGA. Le procès contre ces derniers a commencé le 15 novembre dernier, peu après leur arrestation. Deux audiences ont suffi pour régler les principaux conflits. Au cours de la première audience, le tribunal a informé les suspects des accusations portées contre eux, puis l’affaire a été ajournée. Lors de la dernière audience, l’un des trafiquants a affirmé qu’il ne parlait pas français et qu’il avait besoin d’un traducteur.

Les deux suspects, âgés de 30 et 29 ans, essayaient de vendre les pointes d’ivoire à Batouri après avoir quitté Kentzou, dans la région de l’Est, avec les pointes enveloppées dans une couverture et dissimulées dans un sac de voyage. Lorsqu'ils sont arrivés dans la ville, un jour avant leur arrestation, ils ont choisi de dormir dans un hôtel et étaient sur le point de vendre les pointes lorsqu'ils ont été arrêtés. Ils ont violemment résisté à leur arrestation alors que l'équipe se chargeait rapidement de les maîtriser et de les menotter. Le sac d'ivoire a été retrouvé caché sous le lit de la chambre d'hôtel. Des sources proches de l’enquête qui ont requis l'anonymat ont déclaré que ces trafiquants appartiennent à un réseau encore plus vaste basé à Kentzou, proche de la frontière avec la République centrafricaine et également situé le long de la route reliant Bertoua à Yokadouma.

Les réseaux de trafic d'ivoire y ont développé une activité illégale et florissante. Ces réseaux contrôlent le trafic d'ivoire en provenance de la République centrafricaine et la petite ville sert de point de collecte pour l'ivoire en provenance du pays voisin. L’ivoire et les écailles de pangolin qui arrivent dans le pays y sont stockés avant d’être transférées dans des villes plus grandes telles que Bertoua, Yaoundé et Douala. Les mêmes sources ont déclaré que l’un des trafiquants avait été arrêté à deux reprises en détention des pointes d’ivoire. Ce dernier a été arrêté en mars 2019 à Yokadouma par la gendarmerie nationale avec plus de 250 kg d'ivoire saisis. Il a été libéré pendant qu’aucune accusation n'a été retenue contre lui. Il avait également été arrêté avec des pointes d’ivoire à Gamboula, dans la région de l'Est, puis relâché sans accusation. Cela étant, lorsque les trafiquants sont arrêtés et libérés, ils intensifient le massacre et le trafic de parties d'espèces protégées pour compenser ce qu'ils ont perdu en termes de corruption et de produits saisies.