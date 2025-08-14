Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : Des jeunes saisissent une opportunité commerciale après la rupture du pont Gouloungou à Garoua


Alwihda Info | Par - 14 Août 2025


Suite à des pluies torrentielles, l'unique pont sur le Mayo Gouloungou à Garoua s'est effondré dans la matinée du samedi 9 août 2025. Reliant les quartiers d'Outro Labbo et de Paketé, ce pont est un point de passage stratégique entre l'arrondissement de Mayo-Houna et le reste du département de la Bénoué.


images : Plavou Prosper, NVFM
  L'effondrement du pont a donné naissance à une organisation informelle gérée par des jeunes du quartier. Ils demandent un droit de passage de 100 francs CFA aux conducteurs d’engins à deux roues pour traverser. Les véhicules à quatre roues, eux, ne peuvent pas passer.

 
Certains jeunes, plus ingénieux, proposent même de porter les motos à travers le mayo pour les conducteurs qui n'ont pas d'argent, en échange d'une somme négociée. Des commerçants ont également profité de l'affluence pour installer des étals de fortune à l'entrée du pont, le transformant en un véritable marché à ciel ouvert.

 
Le pont Gouloungou est ainsi devenu, en attendant sa réparation, un lieu d'activité intense, témoignant de la capacité d'adaptation et de la débrouillardise de la population face à cette rupture soudaine.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


