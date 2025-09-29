Alwihda Info
AFRIQUE

RCA : Remise de diplômes d’État-major à la Gendarmerie, un signe de la montée en compétence des officiers


Alwihda Info | Par - 29 Septembre 2025


Le Président de l’Assemblée Nationale de la République Centrafricaine, le Professeur Simplice Mathieu Sarandji, a présidé le mardi 23 septembre 2025 la cérémonie de remise de diplômes aux officiers de la Gendarmerie Nationale, achevant leur formation au Diplôme d’État-major au Camp Izamo à Bangui.


RCA : Remise de diplômes d’État-major à la Gendarmerie, un signe de la montée en compétence des officiers



  L’événement, qui s’est tenu en présence de la Première Conseillère de l’Ambassade de France à Bangui et de nombreux hauts gradés de l’armée centrafricaine, témoigne de l’importance stratégique accordée à la professionnalisation des forces de sécurité intérieure.

 

Une formation complète axée sur quatre modules stratégiques

 
Le Diplôme d’État-major est conçu pour être un outil de montée en compétence des officiers, s’articulant autour de quatre modules complémentaires, tous sanctionnés par un test d’évaluation :
  1. Module 1 – Connaissances générales : Approfondissement de l’environnement institutionnel et du réseau de partenaires (FACA, ANE, Protection civile, MINUSCA, EUAM).
  2. Module 2 – Management : Formation aux bases du management moderne, incluant la conduite du changement, la négociation, la gestion des conflits et le pilotage des processus décisionnels.
  3. Module 3 – Tactique : Préparation à l’analyse de situations opérationnelles, à la rédaction d’ordres initiaux de niveau TC2 (escadron, compagnie) et à la représentation de la Gendarmerie dans des postes de commandement interservices.
  4. Module 4 – Technique : Développement des compétences en administration centrale (rédaction administrative, conduite de projets et travail collaboratif) pour des fonctions dans de grandes institutions.

 

Le partenariat France-RCA, un pilier de la sécurité

 
Dans son discours, le Président Sarandji a tenu à souligner la solidité et la pertinence du partenariat entre la République centrafricaine et la France, notamment dans les domaines stratégiques de la sécurité et de la formation.

 
Il a réaffirmé que, bien que la RCA soit un État souverain, cette coopération reste un pilier essentiel du développement national. Il a salué le soutien constant de la France, comme en témoigne cette session de formation.

 
L’Ambassade de France a également réagi, indiquant que :
« La France est fière d’accompagner la montée en compétence des forces de sécurité intérieure. Ce partenariat gagnant-gagnant s’inscrit dans la durée d’autant qu’il repose sur des valeurs que nous avons en partage : le respect des institutions, l’éthique du commandement, la protection des populations et l’attachement à la paix. C’est une manifestation tangible et vivante de la feuille de route endossée par les présidents Faustin-Archange Touadéra et Emmanuel Macron en avril 2024. »


Cet événement souligne la détermination des autorités centrafricaines à doter la Gendarmerie Nationale de cadres hautement qualifiés.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


