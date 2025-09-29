RCA : Remise de diplômes d’État-major à la Gendarmerie, un signe de la montée en compétence des officiers

Une formation complète axée sur quatre modules stratégiques

Module 1 – Connaissances générales : Approfondissement de l’environnement institutionnel et du réseau de partenaires (FACA, ANE, Protection civile, MINUSCA, EUAM). Module 2 – Management : Formation aux bases du management moderne, incluant la conduite du changement, la négociation, la gestion des conflits et le pilotage des processus décisionnels. Module 3 – Tactique : Préparation à l’analyse de situations opérationnelles, à la rédaction d’ordres initiaux de niveau TC2 (escadron, compagnie) et à la représentation de la Gendarmerie dans des postes de commandement interservices. Module 4 – Technique : Développement des compétences en administration centrale (rédaction administrative, conduite de projets et travail collaboratif) pour des fonctions dans de grandes institutions.

Le partenariat France-RCA, un pilier de la sécurité

« La France est fière d’accompagner la montée en compétence des forces de sécurité intérieure. Ce partenariat gagnant-gagnant s’inscrit dans la durée d’autant qu’il repose sur des valeurs que nous avons en partage : le respect des institutions, l’éthique du commandement, la protection des populations et l’attachement à la paix. C’est une manifestation tangible et vivante de la feuille de route endossée par les présidents Faustin-Archange Touadéra et Emmanuel Macron en avril 2024. »

L'événement, qui s'est tenu en présence de la Première Conseillère de l'Ambassade de France à Bangui et de nombreux hauts gradés de l'armée centrafricaine, témoigne de l'importance stratégique accordée à la professionnalisation des forces de sécurité intérieure. Dans son discours, le Président Sarandji a tenu à souligner la solidité et la pertinence du partenariat entre la République centrafricaine et la France, notamment dans les domaines stratégiques de la sécurité et de la formation. Il a réaffirmé que, bien que la RCA soit un État souverain, cette coopération reste un pilier essentiel du développement national. Il a salué le soutien constant de la France, comme en témoigne cette session de formation. L'Ambassade de France a également réagi, indiquant que : Cet événement souligne la détermination des autorités centrafricaines à doter la Gendarmerie Nationale de cadres hautement qualifiés.