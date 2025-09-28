Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le Ministre de la Santé inaugure un centre d'oxygène et lance la campagne anti-choléra à Mongo


Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 28 Septembre 2025


Le Dr Abdelmadjid Abelrahim Awat, Ministre de la Santé publique et de la Prévention, est arrivé dans l’après-midi du samedi 27 septembre 2025 à Mongo, chef-lieu de la province du Guéra, pour une mission officielle d'envergure. Accueilli chaleureusement par les autorités locales, cette visite témoigne de l'attention particulière que porte le gouvernement au développement sanitaire de cette province stratégique du Tchad.


  Au cours de la réception, le Délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra a exprimé sa satisfaction de recevoir le Ministre pour la deuxième fois, soulignant l'importance de ce soutien.

 
Prenant la parole, le Ministre Abdelmadjid Abelrahim Awat a précisé le double objectif de sa mission :
« L'objet de ma visite est de procéder à l'inauguration officielle du centre d'émission d'oxygène et au lancement de la campagne de vaccination contre le choléra, qui concerne les enfants âgés d'un an et plus. »


Cette double initiative s'inscrit dans la politique gouvernementale de renforcement du système sanitaire national et de prévention des épidémies.

 
Le nouveau centre d'oxygène représente un équipement médical vital pour la zone centre du Tchad, garantissant un accès essentiel aux soins de réanimation. Simultanément, la campagne de vaccination est une mesure préventive essentielle contre le choléra, une maladie endémique dans la province du Guéra.


