Tchad : Le Ministre de la Santé inaugure un centre d'oxygène et lance la campagne anti-choléra à Mongo

« L'objet de ma visite est de procéder à l'inauguration officielle du centre d'émission d'oxygène et au lancement de la campagne de vaccination contre le choléra, qui concerne les enfants âgés d'un an et plus. »

Au cours de la réception, le Délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra a exprimé sa satisfaction de recevoir le Ministre pour la deuxième fois, soulignant l'importance de ce soutien.Prenant la parole, le Ministre Abdelmadjid Abelrahim Awat a précisé le double objectif de sa mission :Cette double initiative s'inscrit dans la politique gouvernementale de renforcement du système sanitaire national et de prévention des épidémies.Le nouveau centre d'oxygène représente un équipement médical vital pour la zone centre du Tchad, garantissant un accès essentiel aux soins de réanimation. Simultanément, la campagne de vaccination est une mesure préventive essentielle contre le choléra, une maladie endémique dans la province du Guéra.