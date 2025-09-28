Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : Le Hadjer-Lamis, nouveau poumon énergétique de N’Djaména avec la centrale photovoltaïque Noor Tchad


Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 28 Septembre 2025


La centrale photovoltaïque Noor Tchad, d’une capacité de 50 MWc, a été officiellement inaugurée, marquant une étape majeure pour l'approvisionnement en électricité de la capitale. L’installation confère à la province du Hadjer-Lamis un rôle stratégique dans le développement national.


Lors de la cérémonie, le Gouverneur de la province et Délégué général du Gouvernement auprès de la province, le Général Ahmat Kardayo, a souligné que cet événement était l'aboutissement d’une vision portée par le Président de la République pour un Tchad émergent.
 

Symbole de modernisation et d’intégration nationale

 
Le Général Ahmat Kardayo a insisté sur le changement de statut de la province grâce à cette infrastructure :
« Souvent perçue comme une région périphérique, notre province devient aujourd’hui le poumon énergétique de la capitale et un pilier de la stratégie nationale. »


La centrale Noor Tchad est bien plus qu'une installation technique ; elle est un symbole d’espoir, de modernisation de la province, d’intégration au développement national et de valorisation des ressources naturelles les plus abondantes du Tchad : le soleil et l’espace.


Le Gouverneur a ajouté que cette centrale est une « bénédiction » pour la population. Elle contribuera de manière significative à stabiliser l’approvisionnement en électricité de N’Djaména, un facteur clé pour le développement :
« Elle [la centrale] réduira les délestages qui entravent le développement économique et nuisent au confort des ménages. »


L'inauguration de Noor Tchad est un pas décisif vers la sécurisation énergétique du pays.


