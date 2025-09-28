Tchad : Le Hadjer-Lamis, nouveau poumon énergétique de N’Djaména avec la centrale photovoltaïque Noor Tchad

Lors de la cérémonie, le Gouverneur de la province et Délégué général du Gouvernement auprès de la province, le Général Ahmat Kardayo, a souligné que cet événement était l'aboutissement d’une vision portée par le Président de la République pour un Tchad émergent.
Le Général Ahmat Kardayo a insisté sur le changement de statut de la province grâce à cette infrastructure :
La centrale Noor Tchad est bien plus qu'une installation technique ; elle est un symbole d’espoir, de modernisation de la province, d’intégration au développement national et de valorisation des ressources naturelles les plus abondantes du Tchad : le soleil et l’espace.
Le Gouverneur a ajouté que cette centrale est une « bénédiction » pour la population. Elle contribuera de manière significative à stabiliser l’approvisionnement en électricité de N’Djaména, un facteur clé pour le développement :
L'inauguration de Noor Tchad est un pas décisif vers la sécurisation énergétique du pays.
Symbole de modernisation et d’intégration nationale
