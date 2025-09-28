Tchad : Le Premier Ministre remet le Plan National de Développement « Tchad Connexion 2030 » au Secrétaire général de l’ONU

PND : Une boussole pour la coopération internationale

Résilience face aux défis climatiques et sécuritaires.

Diversification économique pour une croissance durable.

Inclusion sociale et prospérité partagée.

Ce geste symbolique traduit la ferme volonté du Tchad de s’inscrire dans une dynamique de coopération internationale renforcée. Le PND « Tchad Connexion 2030 » est présenté comme la boussole nationale traçant les priorités stratégiques du pays :Le document est élaboré en cohérence avec l’Agenda 2030 des Nations Unies et l’Agenda 2063 de l’Union africaine.En confiant ce plan au plus haut représentant de l’ONU, le Tchad réaffirme son engagement à bâtir, avec l’appui des partenaires internationaux, un avenir fondé sur la stabilité et le développement durable.