Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le Premier Ministre remet le Plan National de Développement « Tchad Connexion 2030 » au Secrétaire général de l’ONU


Alwihda Info | Par Alwihda - 28 Septembre 2025


En marge de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies à New York, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement tchadien, l’Ambassadeur Allah-Maye Halina, a remis officiellement le nouveau Plan National de Développement (PND), intitulé « Tchad Connexion 2030 », au Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres.


Tchad : Le Premier Ministre remet le Plan National de Développement « Tchad Connexion 2030 » au Secrétaire général de l’ONU


 

PND : Une boussole pour la coopération internationale

 
Ce geste symbolique traduit la ferme volonté du Tchad de s’inscrire dans une dynamique de coopération internationale renforcée. Le PND « Tchad Connexion 2030 » est présenté comme la boussole nationale traçant les priorités stratégiques du pays :
  • Résilience face aux défis climatiques et sécuritaires.
  • Diversification économique pour une croissance durable.
  • Inclusion sociale et prospérité partagée.
Le document est élaboré en cohérence avec l’Agenda 2030 des Nations Unies et l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

En confiant ce plan au plus haut représentant de l’ONU, le Tchad réaffirme son engagement à bâtir, avec l’appui des partenaires internationaux, un avenir fondé sur la stabilité et le développement durable.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 28/09/2025

Tchad / Russie : Le Ministre d'État des Affaires Étrangères s'entretient avec Sergueï Lavrov

Tchad / Russie : Le Ministre d'État des Affaires Étrangères s'entretient avec Sergueï Lavrov

Tchad / Mauritanie : Renforcement des relations bilatérales entre les Ministres des Affaires Étrangères Tchad / Mauritanie : Renforcement des relations bilatérales entre les Ministres des Affaires Étrangères 28/09/2025

Populaires

Le Tchad et la Russie visent un renforcement de la coopération économique et commerciale

27/09/2025

Tchad : L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains appelle à révoquer la déchéance de nationalité

27/09/2025

N’Djamena : une querelle autour de 5 000 FCFA dégénère en bagarre sur la voie publique

27/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 27/09/2025 - Barra Lutter

Tchad : Quand la misère s’installe, l’enfance disparaît à N’Djaména

Tchad : Quand la misère s’installe, l’enfance disparaît à N’Djaména

Tchad : À N’Djaména, l’argent-calmant est-il un danger pour l’éducation des enfants ? Tchad : À N’Djaména, l’argent-calmant est-il un danger pour l’éducation des enfants ? 27/09/2025 - Gontran Temandang

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter