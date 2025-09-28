Tchad : Le Premier Ministre remet le Plan National de Développement « Tchad Connexion 2030 » au Secrétaire général de l’ONU

PND : Une boussole pour la coopération internationale
Ce geste symbolique traduit la ferme volonté du Tchad de s’inscrire dans une dynamique de coopération internationale renforcée. Le PND « Tchad Connexion 2030 » est présenté comme la boussole nationale traçant les priorités stratégiques du pays :
- Résilience face aux défis climatiques et sécuritaires.
- Diversification économique pour une croissance durable.
- Inclusion sociale et prospérité partagée.
En confiant ce plan au plus haut représentant de l’ONU, le Tchad réaffirme son engagement à bâtir, avec l’appui des partenaires internationaux, un avenir fondé sur la stabilité et le développement durable.